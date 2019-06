Ganderkesee Zurzeit ist das Problem gar keines: Weil das Freibad in Ganderkesee aufwendig umgebaut wird, findet in diesem Sommer kein Badebetrieb statt, folglich gibt es dort auch kein Park-Chaos – wie es in den vergangenen Jahren fast immer bei Badewetter der Fall war.

Aber spätestens mit der Eröffnung des neuen Freibades im kommenden Frühjahr stellt sich die Frage: Wo sollen die Besucher eigentlich parken? Das Saunahuus lockt von Jahr zu Jahr mehr Gäste an, im modernisierten Bad mit dem dann zusätzlich vorhandenen Kursbecken dürfte ebenfalls mit mehr Publikum als bisher zu rechnen sein – die derzeit gut 50 Stellplätze zwischen Saunahuus und Schwimmerheim sowie weitere 30 auf dem alten Parkplatz am Heideweg werden nie und nimmer ausreichen. Schon bisher wurden die Nebenanlagen der Adelheider Straße und die Seitenstreifen am Heideweg an heißen Sommertagen gnadenlos zugeparkt. Immer wieder beschwerten sich Anwohner darüber und auch aktuell fragen sich NWZ-Leser, wie denn das Problem ab dem nächsten Jahr gelöst wird.

„Die Anlieger vermissen Aktivitäten“, hat auch der Erste Gemeinderat Rainer Lange erkannt. „Aber“, versichert er, „wir sind ganz hart dran an diesem Thema.“ Seit Längerem liegt ein Antrag der Freien Wähler auf den Bau einer Parkpalette am Freibad vor. Wie viel ein solches Zweckgebäude kosten und wo es auf dem Freibad-Gelände platziert werden könnte, soll jetzt ein Planungsbüro untersuchen. „Das würde mit Sicherheit ein Millionenaufwand“, schätzt Lange.

Den Handlungsbedarf hat die Gemeinde erkannt. Und den Zeitdruck auch. Die Möglichkeiten indes sind begrenzt. Auf der gegenüberliegenden Seite der Adelheider Straße, wo früher noch „wild“ geparkt werden konnte, stehen inzwischen die neuen Gebäude des Wohnparks am Fuchsberg. Westlich des Freibades, in Richtung Dummbäke, geht gar nichts: aus Naturschutzgründen und mangels einer Einigung mit Eigentümern. Und im Wohngebiet am Heideweg kann keine Parkpalette gebaut werden.

Auf dem vorhandenen Parkplatz gebe es noch gewisse Optimierungsgelegenheiten, meint Rainer Lange: Eine Grünfläche mit Büschen könnte zusätzlichen Stellplätzen weichen. Und die vier Wohnmobil-Plätze am Saunahuus wären möglicherweise auch verzichtbar – sie sind ohnehin nicht optimal ausgestattet, weil Entsorgungsanschlüsse fehlen. Diese Ansicht vertraten am Donnerstag auch Politiker im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen, der die Verwaltung beauftragte, ein Konzept für Wohnmobil-Stellplätze in der Gemeinde zu erarbeiten. In dem Zusammenhang sagte Carsten Jesußek (UWG): „Die Diskussion um Parkplätze am Saunahuus wird kommen!“

Sie ist schon da.