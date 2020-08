Ganderkeseer Handwerksmeister Verstorben: Trauer um Udo Hülsebusch

Ganderkesee Im Alter von 68 Jahren ist am Mittwoch Udo Hülsebusch verstorben. Mit der Familie trauern auch viele Wegbegleiter um den Handwerksmeister (Bild), der sich als langjähriger Motor der Werbegemeinschaft Ganderkesee um die Förderung der örtlichen Wirtschaft verdient gemacht hat. 14 Jahre lang engagierte er sich im Vorstand, davon zwei Jahre als Vorsitzender.

Zusammen mit seinem Kollegen Ingo Dobe machte sich Hülsebusch 1988 in Ganderkesee selbstständig. Das Heizungs- und Sanitärunternehmen Hülsebusch & Dobe, zunächst in der privaten Garage untergebracht, siedelte sich 1994 an der Güterstraße in Ganderkesee an. 2011 zog sich Udo Hülsebusch aus gesundheitlichen Gründen aus der gemeinsamen Firma zurück.