Ganderkesee Wenn die Temperaturen scheinbar unaufhörlich klettern und sich die Luft weiter staut, wird witterungsbedingte Wonne zu Leiden. Verschiedene Ratgeber mahnen, bei den Temperaturen genug Wasser zu trinken, um einem Hitzschlag vorzubeugen. Doch vielerorts muss die Arbeit getan werden – auch wenn es das Wetter kaum zulässt.

Nicht allen ist es möglich, den heißen Tagen auszuweichen – in manchen Berufen gehört die Hitze sogar zum Alltag. Dabei gehen Menschen in Ganderkesee unterschiedlich mit Temperaturen jenseits der 30 Grad um.

Früher Start und Ende

„Wenn man genug trinken kann, ist es auszuhalten“, sagt Anneliese Behrens. Sie arbeitet an einem Ort, wo es zu jeder Jahreszeit warm ist – in der Wäscherei und Heißmangel Burhop. Das derzeit subtropische Klima macht ihr gar nicht so viel aus, denn die Maschinen strahlen jederzeit so viel Hitze aus, dass es ihr jetzt nicht viel wärmer vorkommt als im Winter. Eine Klimaanlage läuft nicht in der Wäscherei, sie würde auch kaum gegen die großen Bügelmaschinen ankommen.

Beim Garten- und Landschaftsbau Weete in Ganderkesee beginnen die Arbeitstage während der Sommerzeit meist früher, um der Sonne wenigstens am Nachmittag aus dem Weg zu gehen: „Wir fangen jetzt schon um fünf Uhr an und machen dann gegen halb drei Feierabend“, sagt Geschäftsführer Bernd Weete. Sollten die Temperaturen weiter steigen, müssten die Kollegen mit Grubenlicht arbeiten, um noch früher anfangen zu können, scherzte er.

„Wir haben Wassertonnen vor Ort, der eine oder andere steckt auch mal den Kopf rein“, teilt Timo Mahlstedt vom Bauunternehmen Mahlstedt in Schlutter mit. Um nicht dauerhaft den Sonnenstrahlen ausgesetzt zu sein, wird bei der Firma Mahlstedt „mit der Sonne gearbeitet“. Soll heißen: Gemauert wird dort, wo gerade Schatten ist. Dennoch können Timo Mahlstedt und seine Angestellten der Hitze nicht ganz entgehen. Den Mitarbeitern ist aber freigestellt, bei zu großer Hitze früher Feierabend zu machen, wenn es nicht mehr auszuhalten ist.

Schülerinnen und Schüler an der Grundschule Bookholzberg haben diese Möglichkeit nicht. „Hitzefrei gibt es nicht, da wir eine verlässliche Grundschule sind“, sagt Schulleiterin Dörte Lohrenz.

An verlässlichen Grundschulen ist eine Betreuung von fünf Zeitstunden garantiert. Dennoch müssen die Kinder nicht unbedingt in den warmen Räumlichkeiten verharren. „Die Kollegen nutzen gerne die Klassenzimmer im Grünen, die schön beschattet sind.“

In der Eisdiele und Pizzeria Paulini in Heide ist der Betrieb dieser Tage spürbar erhöht. „Klar verkaufen wir mehr Eis als sonst“, so Geschäftsführer Stefan Pauli. Doch nicht nur der Eis-, sondern auch der Pizzaverkauf steige im Sommer immens: „Wir verkaufen im Sommer fast doppelt so viel Pizza.“ Die Temperaturen in der Pizzaküche sind selbstredend nicht sehr angenehm: „Am liebsten würde ich die Ofenklappe immer zulassen“, sagt Pauli.

Bei Sommerhitze am Grill

Der vielleicht heißeste Job in der Gemeinde befindet sich auf dem Famila-Parkplatz. Dort hat der Imbiss „Hähnchen-Prinz“ seinen Stand, der ganzjährig geöffnet ist. Hasan Özgan arbeitet tagsüber meistens allein am Grill. „Im Sommer ist es wie eine Sauna mit Klamotten“, sagt der 24-Jährige.

Um der Hitze im Hähnchenwagen standzuhalten – „vorm Grill sind’s gefühlt 80 Grad“ – trinkt Özgan rund sechs Liter täglich. Im Winter hingegen werde nur die obere Körperhälfte gewärmt, da dauere es eine gewisse Zeit, bis die Füße zu Hause wieder zu spüren sind.

Um sich eine Abkühlung zu verschaffen, greifen viele Ganderkeseer zu Ventilatoren. „Diese Produkte werden immens gut bei uns nachgefragt“, sagt Herbert Weitz, Geschäftsführer des BBM-Baumarktes in Ganderkesee. „Es sind aber noch welche da und sie können auch nachbestellt werden.“

Expertentipps zur Hitze: https://ol.de/hitze-tipps Tipps vom Podcast „Vino mit dem Doc“: https://ol.de/vd-hitze