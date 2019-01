Ganderkesee Der Juli bringt die Sommerferien, außerdem werden dann gleich mehrere Schützenfeste gefeiert.

• Juli

Den Anfang macht Bookholzberg: Das Schützenfest steht für Sonnabend und Sonntag, 6. und 7. Juli, im Kalender. Am Wochenende darauf, also am Sonnabend und Sonntag, 13. und 14. Juli, ist der Schützenverein Hoyerswege an der Reihe. Und für den 20. und 21. Juli haben die Grüppenbührener Schützen ihr Fest geplant – inklusive eines Auftritts von „Almklausi“ auf der Grübü-Fete am Samstag. Damit keine Entzugserscheinungen in Sachen Schützenfest auftreten, ist auch das letzte Juli-Wochenende verplant. Am Sonnabend und Sonntag, 27. und 28. Juli, feiert der Schützenverein Bürstel-Immer.

• August

Die Schützen-Saison geht auch im August weiter. Für Sonnabend und Sonntag, 10. und 11. August, ist das Schützenfest in Falkenburg vorgesehen. Der Sonntag hält einen weiteren Höhepunkt bereit: Denn dann rasen beim Bookholzberger Bobbycar-Rennen erneut Plastikautos die abschüssige „Schleife“ hinunter.

Am Wochenende darauf feiern die Urneburger Schützen: Ihr Fest steht am 17. und 18. August im Kalender. Mit dem Schützenverein Bergedorf endet am 31. August und 1. September die Reihe der Schützenfeste. Am gleichen Wochenende kommen die Fans von Schwertkampf und Lagerfeuer-Romantik auf ihre Kosten: In Hengsterholz gibt es wieder ein „Mittelalterliches Gedrängel“.

• september

Das hält auch am Sonntag, 1. September, noch an. Wer sich dagegen für die Landwirtschaft und ihre Produkte interessiert, sollte sich Sonntag, 8. September, im Kalender anstreichen. Dann gibt es beim Raiffeisenmarkt an der Westtangente einen großen Bauernmarkt. Dass Freitag, 13. September, kein Unglückstag wird, dafür soll der Herbstmarkt sorgen. Er läuft bis Sonntag, 15. September. Auch ein Floh- und ein Staudenmarkt am Sonnabend, 14. September, und ein verkaufsoffener Sonntag am 15. September gehören zum Programm.

• Oktober

Feste Termine gibt es für den Oktober noch nicht. Trotzdem schadet es nicht, wenn sich Sportbegeisterte schon einmal auf den Hindernislauf „Immer Extrem“ vorbereiten. Das Ereignis ist für Mitte Oktober geplant.

• November

Der Ganter-Tach mit verkaufsoffenem Sonntag steht am 3. November an. Parallel dazu gibt es einen Gesundheitstag im Rathaus. Die „Lütje Plattdüütsche Week“ beginnt am Mittwoch. 6. November. Und am Montag, 11. November, ist endlich wieder Fasching – und zwar mit dem Faschingsauftakt, der um 19 Uhr im Haus Adelheide beginnt.

Wer schon wieder Durst auf Glühwein hat, kann sich schon jetzt die ersten Weihnachtsmärkte vormerken. Der „Adventsglanz“ in Immer ist für Freitag, 29. November, geplant. Das Autohaus Hoppe und die Tischlerei Sandkuhl laden für 30. November und 1. Dezember ein.

• Dezember

Der Ganderkeseer Weihnachtsmarkt wird von Freitag, 6. Dezember, bis Sonntag, 8. Dezember, vor dem Alten Rathaus aufgebaut. Der Weihnachtsmarkt in Bookholzberg läuft am 14. und 15. Dezember.