Ganderkesee Gänse bringen eben doch Glück: Überraschend schönes Herbstwetter und viele bunte Stände lockten am Sonntag etliche Besucher zum Ganter-Tach in die Ganderkeseer Innenstadt.

Nistkästen und Futter

Etwas zu klein für Gernot Ganter, der in eigener Person auf der Rathausstraße Geschenke verteilte, waren die Nistkästen, die am Stand des Nabu angeboten wurden. Dort konnten sich Besucher informieren, wie heimischen Vögeln beim Überwintern geholfen werden kann. Dazu wurde auch Vogelfutter vor Ort am Stand gekocht und in Spender abgefüllt. „Aus Pflanzenfett und Haferflocken“, erklärte Jennifer Kottke, „das reicht den Vögeln schon.“

Ein Angebot für Vierbeiner gab es dagegen beim „Waumobil“, wo Ralph Stietenroth ein hundetaugliches Wohnmobil zeigte. „Das Interesse ist riesig, wir haben unser Angebot deshalb jetzt auf fünf Mobile vergrößert“, erklärte er. Wer eins der Fahrzeuge mieten will, muss sich sputen: Die Anmeldungen für die nächste Saison laufen bereits.

Ein Höhepunkt des Ganter-Tachs waren die Flipperautomaten des Fachgeschäfts „Pinball Universe“, die kostenlos bespielt werden konnten. Der Andrang an den Automaten war für Mitarbeiter Marc Steinmeier nichts ungewöhnliches: „Die Szene explodiert gerade“, sagte er, „jeder will momentan einen Flipper haben.“ Das Angebot vor allem an alten Geräten sei jedoch überschaubar, weshalb es massive Preissteigerungen gebe. „Wir sind aber eine sehr freundliche Szene, bei uns gibt es auch kein ,Sie’, wir duzen uns alle“, erklärte Steinmeier. Am Nachmittag fand ein großes Turnier statt, das von Radio 90.vier ausgerichtet wurde.

Mützen und Tombola

Passend zur kalten Jahreszeit konnten am Stand von Terre-des-hommes schicke Mützen und Schals erstanden werden. Zusätzlich gab es eine Tombola mit Fragen rund um die UN Kinderrechtskonvention, die ihren 20. Jahrestag hat. Eine Mode der anderen Art bot der Stand der NWZ an, wo Kinder sich ein Airbrush-Tattoo mit Motiven wie Löwen oder Schmetterlingen machen lassen konnten.

Mit dem traditionellen Laternenumzug, zu dem wieder der TSV Ganderkesee eingeladen hatte, endete der Ganter-Tach mit einsetzender Dunkelheit um 17.30 Uhr. Am TSV-Vereinsheim gab es für die Laternenläufer dann noch Bratwurst und Brezeln.