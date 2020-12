Gelbe Tonne wird erstmals geleert: In Ganderkesee Änderungen bei der Müllentsorgung

Ganderkesee -- Die Verteilung der Abfallkalender 2021 läuft auch in Ganderkesee an. Bei der Papiertonne ändern sich die Wochentage der Abholung in den Bezirken Ganderkesee 1 und 4. Neu ist ab Januar auch die Abfuhr von Verpackungsmüll in der Gelben Tonne anstatt in einem Sack. Die erste Leerung erfolgt nach dem Jahreswechsel. Es gelten dabei nur die Termine im Abfallkalender 2021, nicht die bereits im alten Kalender veröffentlichten Abfuhren für den Gelben Sack.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen