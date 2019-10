Ganderkesee Jahrelang wurde die Siedlungsentwicklung in der Gemeinde Ganderkesee eher großflächig vorangetrieben: Baugebiete wie Bargup in Bookholzberg oder südlich der Oldenburger Straße und auf der Köhlerwiese in Ganderkesee mit jeweils um die 100 Wohneinheiten sind Belege dieser Denk- und Vorgehensweise. Nun jedoch soll in der Bauleitplanung der Aspekt der Behutsamkeit mehr Berücksichtigung finden. Die Grünen forderten in der vergangenen Woche gar eine Denkpause für Bauvorhaben, um einen Wohnentwicklungsplan zu erarbeiten.

Jetzt bereichert die CDU-Fraktion die Diskussion mit dem Antrag, mögliche Arrondierungen oder Verdichtungen in und neben bestehenden Wohngebieten zu prüfen. Die Verwaltung solle sondieren, welche Bereiche dafür infrage kommen, und für geeignete Gebiete Planungen in die Wege leiten. Um den Flächenverbrauch zu begrenzen, so Fraktionsvorsitzender Ralf Wessel, müsse die Möglichkeit zusätzlicher Geschosse bedacht und eine „platzsparende Bauweise“ angewandt werden. Zu berücksichtigen sei zudem, ob und wie auf bereits bebauten Grundstücken durch Sanierung oder Abriss und Neubau „zusätzlicher, zeitgemäßer Wohnraum“ geschaffen werden könnte. Anreize für Bauherren sollten geschaffen und entsprechende Mittel im Haushalt bereitgestellt werden, wünscht die CDU.

„Ziel der Maßnahme sollte es sein, insbesondere in den wesentlichen Siedlungsschwerpunkten Bookholzberg und Ganderkesee relevante Flächen vollständig aufzunehmen und somit Planungssicherheit herzustellen“, erklärt Wessel. Gleich mehrere konkrete Möglichkeiten zur behutsamen baulichen Weiterentwicklung sehen die Christdemokraten im Ort Ganderkesee: im Bereich Kleiner Esch/Leipziger Straße, am Brüninger Weg, östlich des Ramsauer Weges bis zur Höhe Kruses Kamp und am Stettiner Weg. Für ein Bauen in zweiter Reihe kämen zudem in Elmeloh der Bereich Bökenbusch und in Schierbrok die Achternstraße in Höhe Buschmannsweg infrage, heißt es in dem Antrag weiter. Für diese genannten Gebiete sollten bereits konkrete Planungen aufgenommen werden.

Ganderkesee sei für viele Menschen ein interessanter Wohnort, stellt Ralf Wessel fest. Die Infrastruktur – Straßen, Schulen oder auch die Kanalisation – habe mit dem Einwohnerzuwachs aber nicht Schritt halten können und werde zunehmend stärker beansprucht. „Hinzu kommen (...) die berechtigten Belange der Umwelt und des Klimaschutzes“, heißt es weiter. Vor diesem Hintergrund sei „eine maßvolle, möglichst nachhaltige Bebauung“ in der Gemeinde erforderlich. Grundsätzlich müsse die Entwicklung innerörtlicher Gebiete Vorrang haben vor der Erschließung neuer Flächen in Außenbereichen. Schließlich regt die CDU an, nachhaltige Aspekte wie Dachbegrünungen, Photovoltaik oder Solarthermie planungsrechtlich zu ermöglichen – und Schottergärten sollten weitgehend ausgeschlossen werden.