Gemeinderat: Ja zu Bebauungsplänen in Bürstel und Schierbrok

Ganderkesee Hallenbad-Sanierung und der Haushaltsplan waren die wichtigsten Themen, über die der Rat der Gemeinde Ganderkesee am vergangenen Donnerstag entschieden hat (die NWZ berichtete). Darüber hinaus fielen aber noch weitere Beschlüsse: • Die Änderung des Bebauungsplans Nr. 160 „Bürstel“ wurde mehrheitlich beschlossen. Damit kann die Gemeinde Ganderkesee westlich der Weststraße ein weiteres Gewerbegrundstück anbieten. Ein Bauunternehmer aus der Gemeinde, der dort unter anderem Bauschutt bearbeiten will, steht bereits in den Startlöchern. • Einstimmig bei einer Enthaltung wurde das Bebauungsplanverfahren „Südlich Nutzhorner Straße, westlich Sahrener Weg“ in Schierbrok abgeschlossen. Hier hat der Baustoffhandel Garms nun die Möglichkeit, den Betrieb zu erweitern. • Die Erschließungsstraße im neuen Baugebiet westlich der Straße Zum Altengraben in Schönemoor erhält den Namen Altengrabener Ring. Der Rat folgte damit mehrheitlich einem Vorschlag des Orts- und Verkehrsvereins Schönemoor. • Die Gemeinde Ganderkesee und von ihr beauftragte Unternehmen verwenden bei der Anlage und Unterhaltung von Grünanlagen oder Straßenrändern vorrangig heimische, gebietsnah angebaute Pflanzen. Das geschieht vor allem aus Klimaschutzgründen, kann aber auch wirtschaftliche oder gestalterische Gründe haben. Einstimmig beschloss der Rat, bei der Auswahl der Pflanzen auf vorgefasste Listen zurückzugreifen. • Vertreter des Schwimmvereins Ganderkesee, der DLRG-Ortsgruppe sowie der Frühschwimmer-Gruppe werden künftig themenbezogen zu Sitzungen des Bäderbetriebsausschusses eingeladen. Einstimmig befürwortete der Rat einen entsprechenden Antrag der SPD-Fraktion. • Falls aus Hygienegründen ein erhöhter Kosten- oder Personalaufwand im Ganderkeseer Saunahuus erforderlich ist, kann dieser den Gästen in Rechnung gestellt werden. Bis zu 5 Euro darf der Sauna- und Bäder-Geschäftsführer als Hygiene-Aufschlag verlangen, wenn er entsprechende Ausgaben hat. Die entsprechende Änderung der Entgeltordnung wurde mit großer Mehrheit beschlossen. • Wieder ein Haushaltsjahr geschafft: Die Gemeindeverwaltung hat jetzt den Jahresabschluss 2016 vorgelegt, der vom Rat einstimmig angenommen wurde. Die Gemeinde schloss das Jahr mit einem Überschuss von rund 6,8 Millionen Euro ab – gut 4,2 Millionen mehr als ursprünglich geplant.