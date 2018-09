Ganderkesee Der Tisch am Schaufenster ist festlich gedeckt. Die Tischdecke und die Servietten auf den Tellern sind farblich aufeinander abgestimmt. Blumen, Kerzen und Dekoration passen perfekt dazu. In Frauke Lüdeke-Riesmeyers Geschäft an der Langen Straße in Ganderkesee gibt es viele Anregungen für ein schön eingerichtetes Zuhause. „Es kommen oft Kunden, die einfach mal ein bisschen gucken wollen“, sagt die Geschäftsinhaberin.

Schon ihre Eltern Dieter und Anneliese Lüdeke, die 1968 einen Betrieb für Raumausstattung an der Ganderkeseer Mühlenstraße gründeten, setzten auf schöne Dinge. In den 70er Jahren seien Geschenkartikel ins Sortiment aufgenommen worden, berichtet Frauke Lüdeke-Riesmeyer. „Das war unser Markenzeichen.“ Geschenkartikel gibt es im Geschäft auch heute noch, doch die Inhaberin setzt auf hochwertige Wohnaccessoires. Schließlich gebe es Geschenkartikel mittlerweile an jeder Ecke, meint sie.

Gardinen nach Maß

Das gilt nicht für Tischdecken, Sonnenschutz-Rollos und Gardinen, die das Kerngeschäft des Meisterbetriebs ausmachen. Bei Frauke Lüdeke­-Riesmeyer gibt es keine Gardinen von der Stange, aber jede Menge Stoffe und Stoffmuster. Häufig besucht die Raumausstattermeisterin ihre Kunden zuhause und begutachtet vor Ort, welche Gardinen zum Fenster passen würden. „Ich sehe die Größe des Raumes und das Fenster. Im Laden kann ich dann Stoffe heraussuchen“, erläutert sie. Kunden könnten die Stoffe mit nach Hause nehmen und auf sich wirken lassen.

Die Gardinen werden dann nach Maß genäht. Zu den vier Mitarbeiterinnen der Geschäftsfrau gehört auch eine Näherin, die seit mehr als 45 Jahren im Familienbetrieb arbeitet. Auch Tischdecken werden nach Maß angefertigt.

Frauke Lüdeke-Riesmeyer und ihr Bruder Holger Lüdeke sind im Geschäft der Eltern groß geworden. Doch die Ganderkeseerin entschied sich zunächst fürs Hotelfach. Die Ausbildung zur Raumausstatterin und die Meisterschule folgten erst später: „Hätte ich gewusst, dass es so viel Spaß macht, hätte ich es gleich gemacht“, meint die 47-jährige Mutter von zwei Kindern.

1998 übernahm sie zunächst die Gardinenabteilung im Betrieb ihrer Eltern, im Jahr 2000 folgte dann der Schritt in die Selbstständigkeit. Auch ihr Bruder arbeitet als Raumausstattermeister, allerdings geht es in seiner Werkstatt an der Mühlenstraße um Polsterei und Teppichböden.

2014 zog Frauke Lüdeke-Riesmeyer mit ihrem Geschäft an die Lange Straße um. Verkaufsräume, Büro, Lager und Werkstatt befinden sich dort unter einem Dach. „Und auch die großen Schaufenster sind super“, meint sie. Denn die Autofahrer würden an der Ampel anhalten und hineinschauen. Die Geschäftsfrau achtet deshalb darauf, dass die Fenster immer passend zur Saison dekoriert sind. Ihrer Erfahrung nach kommt jetzt die Zeit, in der sich die Menschen wieder mehr mit ihrem Zuhause beschäftigen.

Aktion beim Herbstmarkt

„Nach dem langen Sommer gehen sie wieder in die Räume und machen sich Gedanken über Deko, Gardinen und Tischdecken.“ Der Herbstmarkt am Wochenende ist für sie daher der perfekte Zeitpunkt, um den Firmengeburtstag zu feiern. Am Sonnabend und Sonntag, 15. und 16. September, plant sie einen Schnäppchenmarkt in einem Raum gleich neben dem Geschäft. Außerdem gibt es Rabatte und Einkaufsgutscheine. Darüber hinaus will die Expertin für Raumausstattung künftig Event-Shopping anbieten. Kundinnen können sich nach Feierabend im Geschäft treffen und bei einem Glas Sekt alles in Ruhe anschauen.

Denn auch wenn gestärkte Tischwäsche und weiße Gardinen heute nicht mehr wie vor 50 Jahren zur Standardausstattung gehören, weiß Frauke Lüdeke-Riesmeyer, dass ein schönes Interieur für viele ihrer Kunden wichtig ist: „Wer Wert darauf legt, wen er zum Essen einlädt, möchte auch eine schöne Tischdecke haben“, meint sie.