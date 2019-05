Ganderkesee Die Einkaufswagen stehen schon bereit. Und auch die Inneneinrichtung mit Kassen und langen Regalreihen ist fertig. Doch die Ganderkeseer müssen sich noch mehr als eine Woche gedulden, bis sie im neuen „Action“-Markt an der Bergedorfer Straße 13 einkaufen können. Die Eröffnung ist für Sonnabend, 8. Juni, geplant.

Denn wenn die Handwerker mit dem Innenausbau fertig sind, kommt das Einräumen. Das niederländische Unternehmen mit Deutschlandsitz in Düsseldorf veranschlagt dafür rund eine Woche. Laut „Action“ gehören mehr als 6000 verschiedene Produkte zum Sortiment. Pro Woche würden 150 neue Artikel angeboten. Vor dem Gebäude, das bis zum vergangenen Jahr einen Takko-Markt beherbergte, wurde eigens eine Laderampe angelegt. Auch über eine Tiefgarage verfügt das Geschäft.

Am Eröffnungstag können die Ganderkeseer von 9 Uhr an im neuen Markt einkaufen. Wie Pressesprecherin Kim Vanessa Radak mitteilt, soll die Filiale montags bis samstags von 9 bis 20 Uhr geöffnet sein. Die Mitarbeiterin verspricht Eröffnungsangebote und eine Tasche, die jeder Kunde am Eröffnungstag erhalte.

Nach Angaben der Sprecherin sollen im „Action“-Markt 15 bis 20 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen arbeiten. Aktuell ist das Unternehmen noch auf der Suche nach einer stellvertretenden Filialleitung und Verkaufspersonal in Teilzeit.

Der Discounter bietet unter anderem Deko-Artikel, Spielzeug, Heimwerkerbedarf, Büroartikel sowie Haushaltswaren, Putzmittel, Körperpflegeprodukte, Tierfutter und Textilien an. Das Unternehmen setzt auf einen starken Expansionskurs: Es gebe mehr als 1300 Filialen in den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Deutschland, Luxemburg, Österreich und Polen. Ganderkesee sei wegen des Einzugsgebiets und der Infrastruktur interessant, so Radak.