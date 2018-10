Ganderkesee Gewerbetreibende, die sich im Ganderkeseer Ortskern niederlassen möchten, haben bei den Ladenlokalen die Wahl: ein kurzer Gang durch die Rathausstraße – fünf Telefonnummern von Maklern und Immobilienbesitzern eingesammelt.

Zwei bis dato leerstehende Gewerbeimmobilien werden in Kürze mit neuem Leben gefüllt (wodurch allerdings an anderer Stelle vorerst wieder Leerstand entsteht): Geplant am 1. Dezember wird die Fahrschule Janssen am Ring 16 ihren Betrieb aufnehmen – nur etwa 200 Meter vom bisherigen Domizil an der Rathausstraße entfernt. Da hängt nun ein „Zu vermieten“-Schild im Schaufenster, während sich Wolf-Dieter Mierke freut, einen neuen Mieter für jenes Ladenlokal gefunden zu haben, das zuvor das Juweliergeschäft Michael beherbergte.

„Ortskern verlagert“

Mierke, dem mehrere Immobilien im Ortskern gehören, darunter das noch vergleichsweise junge Wohn- und Geschäftshaus an der Straße Im Knick („Mierke-Haus“), macht die Verlagerung der Kundenströme an die Grüppenbührener Straße dafür verantwortlich, dass es immer schwerer werde, Gewerbeimmobilien im eigentlichen Zentrum Ganderkesees zu vermieten. „Die Gemeinde hat den Ortskern verlagert“, meint Mierke.

Ein weiterer Kritikpunkt des Geschäftsmanns: Wirtschaftsförderung sehe in Ganderkesee so aus, dass umverteilt werde, statt sich um Gewerbetreibende von außerhalb zu bemühen. Auch die Vermieter selbst sieht Mierke in der Verantwortung: „Ich lege Wert darauf, dass sie Leute in die Rathausstraße bringen“, nennt er eines seiner Auswahlkriterien für neue Mieter.

Für seine seit mehr als einem Jahr leerstehenden Räume im Erdgeschoss des Mierke-Hauses, die zuvor als Zeitungsredaktion und -geschäftsstelle genutzt wurden, hat Mierke nach eigener Aussage Interessenten, aber noch keinen konkreten Nachfolger. Gut vorstellen kann er sich für die rund 120 Quadratmeter auch eine gastronomische Nutzung, die die Freifläche zum Pastorengarten hin einschließt.

Weltladen zieht um

Kundenverkehr wird es unterdessen ab dem 1. November im früheren Wäscheladen an der Rathausstraße 19 wieder geben. Dort zieht der Weltladen ein, der nach fast 20 Jahren die Wittekindstraße verlässt. „Mitte November gibt es eine Einweihungsfeier“, kündigt Elke Mestemacher von der Arbeitsgruppe 3. Welt, die den Laden betreibt, an. Bis dahin werde der Umzug schrittweise erfolgen.

Noch kein Umzugswagen in Sicht ist derweil am Neuen Markt: Für die Nachnutzung der ehemaligen LzO-Immobilie, die sich inzwischen im Eigentum der Gemeinde befindet, kann Gemeindesprecher Hauke Gruhn nichts Konkretes verkünden – die Verwaltung sei in Gesprächen, heißt es im Rathaus.

Groß ist unterdessen in der Fahrschule Janssen die Vorfreude auf die neuen Räume – denn die bieten mit rund 120 Quadratmetern am Ring deutlich mehr Platz und Komfort als das bisherige, vor gut fünf Jahren bezogene Domizil. Zusätzlich sprechen aus Sicht von Inhaber Mario Janßen die Erreichbarkeit aus zwei Fahrtrichtungen und die Parkmöglichkeiten für die Immobilie.

Die Fahrschule reagiert mit dem Umzug auch auf die kontinuierlich gestiegene Nachfrage: Janßen will das derzeit sechsköpfige Fahrlehrer-Team in Ganderkesee nach dem Umzug um zwei Kräfte verstärken.