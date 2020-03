Ganderkesee Einen Unterschied von 17 Prozent im Vollzeiteinkommen zwischen Männern und Frauen im Landkreis Oldenburg kritisiert die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG). „Es kann nicht sein, dass Frauen auf dem Arbeitsmarkt immer noch so stark benachteiligt sind“, sagte Matthias Brümmer, Geschäftsführer der NGG Oldenburg/Ostfriesland. Der tatsächliche Unterschied sei bei Teilzeitstellen und Minijobs wohl noch höher, so Brümmer, da die Löhne dort niedriger sind. 68 Prozent aller Minijobs in der Gastro-Branche würden im Kreis von Frauen erledigt.

Eine Ursache dafür sieht Katrin Gaida-Hespe, Gleichstellungsbeauftragte der Gemeinde Ganderkesee, in einem hohen Selbstanspruch. „Viele Frauen, die Familien haben, muten sich beides zu: Arbeiten gehen und sich um die Familie kümmern.“ Dabei sei die kurzfristige Lösung einer Teilzeitstelle oft keine gute Idee. „Ich rate Frauen immer, den Blick auf heute gegen den Blick auf die Rente abzuwägen“, sagte Gaida-Hespe. Diese sei für Frauen durchschnittlich 50 Prozent niedriger als für Männer.

Spartenübergreifend sei der Unterschied im Gehalt sogar noch höher als allein im Gastronomiebereich, so Gaida-Hespe: „Das sind sonst eher um die 21 Prozent.“ Sie rät betroffenen Frauen dazu, Geld und Gehalt beim Arbeitgeber ganz offen und direkt anzusprechen: „Der Spruch ,Über Geld spricht man nicht’ ist veraltet.“ Eine selbstbewusste Verhandlung könne viel bewirken, denn: „Ich frage mich, wie sich Betriebe sowas in Zeiten von Kräftemangel leisten können“, sagte Gaida-Hespe. Ein Umdenken gebe es bereits stellenweise, müsse aber auf allen Ebenen passieren – bei Männern und Frauen gleichermaßen.

Dass die Gehaltsprobleme in bestimmten Sparten hartnäckiger sind als in anderen, weiß Claudia Becker, Leiterin der Koordinierungsstelle Frauen und Wirtschaft in Wildeshausen. „Die Ungleichheiten haben auch mit den Berufsarten zu tun, die von Frauen gewählt werden“, sagte sie. Die Beratungspraxis zeige, dass es nach wie vor Diskriminierungen gebe, trotz eines allgemein hochen Bedarfs an Fachkräften. Sie rät Frauen ebenfalls dazu, sich einen Minijob gut zu überlegen. „Die sogenannten prekären Beschäftigungen verhindern langfristig eine gute, existenzsichernde Arbeit.“ Diese Problematik sei auch nicht neu. „Ich mache das jetzt seit 20 Jahren, in der Zeit hat sich die Lage nur unwesentlich verbessert“, so Becker. Sie rät Frauen nicht nur zu Mut für eine Gehaltsverhandlung, sondern auch der Bewerbung auf bessere Stellen. „Man sollte nicht zu lange in prekären Stellen verweilen und sich auch dann bewerben, wenn die eigene Biografie nur zu 60 Prozent zu dem passt, was gefordert wird.“

Ein geringeres Gehalt für Frauen ist für Ibrahim Celik, Inhaber des Restaurants „Schwarzes Ross“ in Bookholzberg, kein Thema. „Wir sind nur ein Wochenendbetrieb, aber meine Hauptkräfte sind alle Frauen“, sagte er, „die bekommen nicht weniger als die männlichen Kollegen.“ Das sei bei ihm auch schon immer so gewesen, so Celik.