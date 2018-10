Ganderkesee Für die Gemeinde Ganderkesee ist es das zweitgrößte Bauprojekt überhaupt: Abgesehen vom Rathausbau 1995 wurde noch nie so viel Geld in ein kommunales Objekt investiert wie jetzt für die Sanierung und den Umbau des Freibades am Heideweg. Mindestens 8,7 Millionen Euro werden hier bis zum Frühjahr 2020 verbuddelt und verbaut. Die Politik indes steht geschlossen hinter dieser Investition, das zeigte auch die hohe Anwesenheitsquote der Ratsmitglieder beim symbolischen ersten Spatenstich am Mittwochnachmittag.

Neue Becken, Neue Technik – und auch neue Ausgaben? Für die Bauarbeiten rund um das Freibad kalkuliert die Gemeinde Ganderkesee mit 8,7 Millionen Euro. Mit Kostensteigerungen sei aber zu rechnen, räumt Bürgermeisterin Alice Gerken ein, denn angesichts der aktuellen Hochkonjunktur in der Baubranche könnten sich nach den Ausschreibungen höhere Summen ergeben. Rund 5 Millionen Euro entfallen auf die reine Bad-Sanierung. Das Schwimmerbecken erhält neue Beckenköpfe aus Edelstahl und wird mit einer Spezialfolie ausgekleidet. Das Springerbecken wird abgetrennt, die Wasserrutsche bekommt einen eigenen Auslauf. Hinzu kommen neue Technik für die Wasseraufbereitung, Wasserspiele im Nichtschwimmerbereich, neue Liege- und Sitzmöglichkeiten sowie zusätzliche Umkleiden und Duschen. Für rund 3 Millionen Euro entsteht neben dem Umkleidetrakt ein Anbau, unter anderem mit einem Kursbecken. Hier können auf einer Wasserfläche von 100 m² beispielsweise Babyschwimmen oder Aqua-Fitness angeboten werden. Abends und am Wochenende sollen Saunagäste das Becken als Alternative zum Außenpool nutzen dürfen. Weitere 700 000 Euro sind für den Sauna- und Gastrobereich vorgesehen. Das „neue“ Freibad wird zur Saison 2020 eröffnet, das Kursbecken voraussichtlich bereits etwas früher. Fotos und Zeitrafferfilme zeigen den Baufortschritt unter Fotos und Zeitrafferfilme zeigen den Baufortschritt unter Fotos und Zeitrafferfilme zeigen den Baufortschritt unterwww.ganderkesee.de oder www.saunahuus.de

Dass der Ratsbeschluss zur Modernisierung des Bades einstimmig fiel, hob Bürgermeisterin Alice Gerken in der Feierstunde besonders hervor: „Das war ein starkes Signal!“ Und nicht selbstverständlich, denn frühere politische Entscheidungen für hohe Investitionen am Heideweg waren durchaus umstritten – etwa beim Saunahuus. Dessen ausgesprochen positive Entwicklung hat mittlerweile aber auch die einstigen Skeptiker überzeugt. Wahrscheinlich werde in diesem Jahr erstmals die Zahl von 40 000 Gästen überschritten, kündigte Gerken an.

Großinvestitionen wie diese erforderten „Mut, eine gute Vorbereitung und eine Portion Optimismus“, sagte die Bürgermeisterin und fand den passenden Vergleich vor Ort: „wie ein Sprung vom Fünf-Meter-Turm!“ Auch dafür könne man üben, indem man zuerst vom Beckenrand springe und sich dann immer höher hinaus wage. Entsprechend sei die Gemeinde beim schrittweisen Ausbau am Heideweg vorgegangen.

Ein wichtiger Schritt dabei sei die Gründung der Sauna- und Bädergesellschaft im Herbst 2016 gewesen, so Gerken. Deren Geschäftsführer Henry Peukert habe „ganz viel Herzblut und Leidenschaft in dieses Projekt“ gesteckt.

„Er freut sich wie ein Stint“, beschrieb die Bürgermeisterin Peukerts aktuellen Gemütszustand. Und der bestätigte das: „Ein besonderer und wichtiger Tag“ sei dies, betonte Peukert vor den Gästen des Spatenstichs. Nach der Fertigstellung werde das Ganderkeseer Freibad eine Strahlkraft weit über die Gemeindegrenzen hinaus haben, sagte er voraus.

Auf der Baustelle Freibad sind seit Anfang September diverse Vorarbeiten erfolgt. Die Zuwegungen wurden festgelegt, das alte Pflaster aufgenommen, Duschen demontiert und Pflanzen ausgebuddelt sowie zwei Baustraßen hergestellt. Aktuell wird der alte Beckenkopf abgetrennt. Und für den Neubau des Kursbeckengebäudes steht die Ramme zur Pfahlgründung bereit.

Video

Hergen Schelling https://www.nwzonline.de/autor/hergen-schelling Agentur Schelling (Leitung)

Redaktion Ganderkesee Tel: 04222 8077 2741 Lesen Sie mehr von mir

Sehen Sie ein Video unter www.nwzonline.de/videos