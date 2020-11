Grüne: Eine Million für Klimaschutz

Ganderkesee Im vergangenen Jahr hat es nicht geklappt, aber die Grünen lassen nicht locker: Im Zuge der Beratungen über den Haushalt 2021 beantragen sie jetzt erneut, dass die Gemeinde Ganderkesee pauschal eine Million Euro für Klima- und Umweltschutz-Maßnahmen bereitstellt. Schon für den Haushalt 2020 hatten sie eine solche Summe eingefordert – stießen damit aber nicht auf Unterstützung bei den anderen Fraktionen.

An der Begründung hat sich nichts geändert: Auch Ganderkesee sei von den zunehmenden Folgen des Klimawandels betroffen und müsse „so schnell wie möglich neue Wege einschlagen“ und „Maßnahmen für eine konsequent an ökologischen und sozialen Maßstäben orientierte Gemeinschaft umsetzen“. Davon sei im Haushaltsentwurf der Verwaltung indes nichts zu spüren, er bestehe „aus einer Ansammlung von ,Weiter so’s’“. Für den Klimaschutz, so Fraktionschef Dr. Volker Schulz-Berendt, sollte das Gleiche gelten wie für den Straßenbau, für den pauschal 800 000 Euro im Haushalt vorgesehen seien.

