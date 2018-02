Ganderkesee Ein Baum nach dem anderen fällt entlang der Bahnschienen. Ein Kettenbagger mit Greifzange ist am Montagmorgen im Bereich der Goethestraße in Ganderkesee unterwegs. Ein Rückewagen lädt das Holz auf und fährt es zum nahegelegenen Parkplatz an der Uhlandstraße. Gegen Mittag würde der Haufen schon ein ordentliches Osterfeuer abgeben. Aber dafür ist das Holz nicht gedacht, sagt Hartmut Abel.

Der Fachbereichsleiter Grün beim Kommunalservice Nordwest macht sich ein Bild von den Fällarbeiten entlang der Gleise. „Wir kommen hier der Verkehrssicherungspflicht nach“, erklärt er. Viele Bäume drohen beim nächsten Sturm umzustürzen. „Wir merken den Klimawandel“, sagt Abel. „Uns macht der Regen zu schaffen, die Böden sind aufgeweicht. Durch starke Winde kommt es zu außergewöhnlichen Sturmschäden.“ Baumkontrollen gebe es jedes Jahr. Dieses sei schon eine außergewöhnlich aufwendige Aktion. Was das kosten wird, kann Abel noch nicht sagen.

Eigentlich wollte der Kommunalservice die Bäume schon im vergangenen Jahr fällen. Etwa 150 sind laut Abel auch gefallen, dann aber habe eine Anwohnerin die Untere Naturschutzbehörde eingeschaltet. „Die Terminfindung war schwierig. Wir müssen uns an Fristen halten. Hier ging es um die Brut- und Setzzeit“, erläutert Abel.

Er könne ja verstehen, dass die Anlieger an den Bäumen hängen. Sie würden aber eine Gefahr darstellen. Einer der Bäume, die Abel schon im vergangenen Jahr entfernen lassen wollte, ist tatsächlich beim Sturm auf die Gleise gekracht. „Das hätte übel ausgehen können“, sagt er. Und die Flächen werden nicht kahl bleiben. Sträucher und Bäume sollen im Winter nachgepflanzt werden. Dabei werde darauf geachtet, dass die Bäume kleine Kronen haben, damit sie keine große Angriffsfläche bieten. Buchen etwa seien geeignet.

Bis Ende Februar fallen im Gemeindegebiet etwa 150 Bäume. An diesem Dienstag sind die Arbeiter im Kurpark in Rethorn im Einsatz. Bis Ende des Monats kann es zudem in den Bereichen Moorweg, Reiherweg, Zum Tonstich und Neddenhüsen zu Beeinträchtigungen kommen. Der Bahnverkehr werde jedoch nicht gestört. Sicherungsüberwacher Timm Letzsch achtet im Auftrag der Deutschen Bahn darauf, dass die Fällarbeiten unterbrochen werden, sobald ein Zug kommt.

Die abgeholzten Bäume landen am Ende in Heizkraftanlagen der Region. Einen Teil behält der Kommunalservice aber auch in geschredderter Form, etwa als Bodenbelag für Spielplätze.