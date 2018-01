Ganderkesee Was Reinhard Nau und seine Mitarbeiter anfertigen und einbauen, wird von den reichsten Menschen der Welt genutzt – eine Kundschaft, die allerhöchste Qualität erwartet, aber diese und deren Hersteller dann auch zu schätzen weiß. So wie der Jachtbesitzer, von dem der Ganderkeseer Unternehmer am Donnerstagvormittag seinen Besuchern erzählte: „Der hat gesagt, ich will die Türen von Nau – und das Schiff wird dann drumherum gebaut!“

Kammern betreuen Firmen beim internationalen Geschäft Das Handwerk in Niedersachsen ist mit seinen Produkten in der ganzen Welt gefragt. Von landesweit rund 5000 „innovativen Nischenentwicklern“, die international agieren, sprach Dr. Hildegard Sander, Hauptgeschäftsführerin der Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen (LHN), am Donnerstag beim Besuch der Firma Nau Steuerungstechnik in Ganderkesee. Im Rahmen des vom Land geförderten Projekts „Handwerk ohne Grenzen“ unterstützt und begleitet die LHN Firmen bei ihren Exportaktivitäten. Dabei hilft auch die Handwerkskammer Oldenburg. Anfragen, so deren Präsident Manfred Kurmann, gebe es zum Beispiel zu Beschaffungsmöglichkeiten, spezifischen Vorschriften für Mitarbeiter im Ausland oder auch zu notwendigen Exportpapieren. Auch Steuerfragen sind ein großes Thema.

„Schiff“ ist allerdings ein viel zu profanes Wort für die Wasserfahrzeuge, die von der Nau Steuerungstechnik GmbH ausgestattet werden: Für Kreuzfahrt-Riesen, vor allem aber für edle Jachten werden an der Elly-Beinhorn-Straße im Gewerbegebiet Westtangente Türen- und Fenstersysteme, mobile Glaswände, Markisen und Beschattungssysteme, pneumatische und hydraulische Elemente hergestellt – „praktisch alles, was sich automatisieren lässt auf einem Schiff“, so der Geschäftsführer, der die Firma 1998 in der Garage seines Privathauses in Bookholzberg gründete und 2003 an die Ganderkeseer Westtangente verlagerte, wo sie seitdem kontinuierlich erweitert wird. In Kürze entsteht ein neues Bürogebäude für die hauseigene Ingenieurs-Abteilung.

Exportanteil wächst

Die Branche, in der Nau sich bewegt, ist international, entsprechend stark wuchs der Exportanteil der Firma – 2016 machte er 89 Prozent des Geschäfts aus. Das weckt auch das Interesse von Politik und Verbänden: Am Donnerstag war das Ganderkeseer Unternehmen die erste Station auf der „Exporttour Handwerk Niedersachsen“, zu der die Handwerkskammer Oldenburg und die Landesvertretung der Handwerkskammern Niedersachsen Landtagsabgeordnete und Fachleute aus der Wirtschaft eingeladen hatten.

Die Gäste waren beeindruckt von dem, was sie zu hören und sehen bekamen – besonders auch von den luxuriösen Superjachten, die über die Bildschirme des Besucherraumes flimmerten. Mehr als 60 unterschiedliche Jachten hat Nau mittlerweile ausgestattet. Viele Produkte sind Unikate, die speziell für einen Auftrag angefertigt werden. Dabei ist gelegentlich auch unternehmerische Geduld gefordert: Eine Tür, die er im Jahr 2000 entwickelte, habe er erst 2015 erstmals verkaufen können, verdeutlichte Reinhard Nau die Besonderheiten seines Geschäfts. Und: „Die Kunden verlangen immer verrücktere Sachen.“ Dafür finden die derzeit 30 Beschäftigten an der Elly-Beinhorn-Straße dann passende Lösungen. „Und das spricht sich herum“, sagte Nau.

Zurückhaltend am Markt

Auf Messen sei er selten, das Unternehmen agiere zurückhaltend am Markt – auch um sich nicht in die Karten schauen zu lassen, wie der Chef erklärte. Was sie an den Qualitätsprodukten aus Ganderkesee haben, wissen die Kunden auch so: Es gebe Eigner, so Nau, „die warten mit der Ausschreibung für den Bau, bis unser Produkt entwickelt und genehmigt ist.“

