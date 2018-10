Ganderkesee Finanziell steht die Gemeinde Ganderkesee seit Jahren gut da: Die Steuereinnahmen steigen kontinuierlich, die Investitionen sind zu wuppen, die Verschuldung bleibt im Rahmen. „Die Haushaltssituation ist nach wie vor gut“, sagte der Erste Gemeinderat Rainer Lange am Donnerstagvormittag, als er gemeinsam mit Bürgermeisterin Alice Gerken im Rathaus den Etatentwurf für 2019 in einem Pressegespräch vorstellte.

Steigende Personalkosten

Aber Vorsicht ist geboten: Steigende Personalkosten, die insbesondere den weiter wachsenden Anforderungen an die Kindertagesstätten geschuldet sind, und die Kostenentwicklung im Baubereich machen die Zukunft schwer berechenbar. Die Bürgermeisterin verwies auf das Stabilitätsgesetz, das von den Kommunen ein antizyklisches Verhalten fordere, mithin: „Zurückhaltung dann, wenn die Wirtschaft brummt.“

Deshalb habe die Verwaltung einige Maßnahmen, die schon beschlossen oder angeschoben seien, im aktuellen Haushaltsplan nicht berücksichtigt und in die weitere Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 verschoben. „Da bin ich gespannt auf die politische Diskussion“, sagte Alice Gerken. Die Ratsfraktionen erhielten den Etatentwurf am Donnerstag, am Abend wurde er im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen erstmals öffentlich beraten.

Weniger Überschuss

Im Ergebnishaushalt, der das laufende Verwaltungsgeschäft abbildet, plant die Gemeinde mit einem Volumen von 55,2 Millionen Euro und erwartet einen Überschuss von 543 000 Euro – deutlich weniger als in den Vorjahren, was vor allem mit der Bauunterhaltung im Freibad begründet wird. In den folgenden Jahren wird wieder mit einem steigenden Überschuss gerechnet. Im Finanzhaushalt sind Investitionen von 7,2 Millionen Euro vorgesehen, aber auch eine Nettoneuverschuldung von 2,5 Millionen Euro. Dass diese wirklich in Anspruch genommen wird, erwarten Gerken und Lange nicht. Mehr zu den wichtigsten Ausgaben und Einnahmen auf der folgenden Seite.