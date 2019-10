Ganderkesee Die Steuereinnahmen steigen, die Schulden unterm Strich nicht und die Liquidität wächst, was viele notwendige Investitionen erleichtert: Der Haushaltsplan 2020 der Gemeinde Ganderkesee sieht auf den ersten Blick sehr gut aus. „Solide“ nannte ihn Bürgermeisterin Alice Gerken am Donnerstag bei der ersten Präsentation im Rathaus, wies aber sogleich auch auf den „Schönheitsfehler“ hin: Um eine Anpassung der Hebesätze für die Grundsteuern A und B komme die Gemeinde nicht herum.

Diese „Anpassung“ ist eine nicht unerhebliche Erhöhung: Die Sätze sollen im nächsten Jahr von 340 auf 400 Prozent angehoben werden. Das bekommen praktisch alle Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde zu spüren – ob als Eigentümer landwirtschaftlicher Flächen (Grundsteuer A), als Besitzer einer Wohn- oder Gewerbeimmobilie (Grundsteuer B) und auch als Mieter, denn die Grundsteuer wird in der Regel auf die Nebenkosten aufgeschlagen.

Ein Rechenbeispiel Was die Erhöhung der Grundsteuer A und B konkret bedeutet, kann sich jeder Grundeigentümer ganz einfach ausrechnen: Der derzeitige persönliche Jahresbetrag der Grundsteuer wird durch 340 geteilt und dann mit 400 multipliziert. Wer bisher 500 Euro Grundsteuer pro Jahr zu zahlen hatte, muss künftig rund 588 Euro aufwenden – 22 Euro mehr pro Quartal.

Wenn der Gemeinderat der Änderung der Hebesätze zustimmt, wird sie zum 1. Januar 2020 in Kraft treten und bis 2024 oder 2025 gültig bleiben. Bis dahin soll die höchstrichterlich verlangte Reform der Grundsteuer abgeschlossen sein – dann sind neue Hebesätze zu beschließen.

880 000 Euro mehr

Der Gemeinde beschert die Erhöhung um 60 Prozentpunkte einen Mehrertrag aus der Grundsteuer A und B von insgesamt rund 880 000 Euro. Das entspricht in etwa der Summe, die nach der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge als Ausgleich jährlich in den Haushalt eingestellt werden sollte, nämlich 800 000 Euro. Allein der erforderliche Straßenbau rechtfertige schon die Steueranpassung, sagte die Bürgermeisterin. Weitere Gründe seien die stark erweiterte Kinderbetreuung in der Gemeinde – allein die Personalkosten dafür schlagen mit 400 000 Euro mehr zu Buche – und die für 2021 fest eingeplanten Mittel für den Breitbandausbau (1,5 Millionen Euro).

Millionen für Wehren

Und dann ist da noch der Feuerwehrbedarfsplan, der am Donnerstagabend im Ausschuss für Wirtschaft und Finanzen erstmals öffentlich vorgestellt wurde: Er sieht Ausgaben in Höhe von 7,8 Millionen Euro für die nächsten Jahre vor. Die Vorgaben des Planes haben die Verwaltung „überrascht“, gab Alice Gerken zu: „Wir hatten nicht damit gerechnet, dass wir an alle sechs Feuerwehrhäuser ran müssen.“

Die 2,96 Millionen Euro für das neue Feuerwehrhaus in Bookholzberg sind im Haushalt 2020 die mit Abstand größte Einzelinvestition. Für 2022 sind 2,3 Millionen für einen Neubau in Falkenburg vorgesehen – hier war bisher von einer möglichen Erweiterung des bestehenden Gebäudes ausgegangen worden. Und für die Sanierung der Feuerwehrhäuser in Ganderkesee, Bergedorf, Havekost und Schierbrok werden bis 2023 schon mal Planungskosten von insgesamt 400 000 Euro berücksichtigt.

Gute Argumente



Das ist aber sozusagen nur die Hardware: Hinzu kommen – zunächst – vier neue Löschfahrzeuge für Schierbrok, Falkenburg und Bookholzberg (alle 2021) sowie Ganderkesee (2023). Auch dafür müssen noch einmal rund 1,5 Millionen Euro bereitgestellt werden. Diese Ausgaben tragen entscheidend mit dazu bei, dass Grundeigentümer und Mieter in Ganderkesee nun stärker zur Kasse gebeten werden.