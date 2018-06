Ganderkesee /Hude /Delmenhorst Baugrundstücke sind in der Gemeinde Ganderkesee im Durchschnitt etwas günstiger als etwa in Hude oder Delmenhorst. Das ist das Ergebnis des aktuellen Immobilien-Preisspiegels der Bausparkasse LBS und den Sparkassen. Die Zahlen basieren auf einer Umfrage unter deren eigenen Immobilienvermittlern. Die Daten werden jeweils im Frühjahr erhoben. Auch die Preise für Wohnungen und Eigenheime listet die Studie auf.

• Baugrundstück

Ein Grundstück kostet in der Gemeinde Ganderkesee zwischen 65 und 145 Euro pro Quadratmeter. Der häufigste Wert liegt bei 115 Euro pro Quadratmeter. Berücksichtigt wurden baureife Grundstücke in mittlerer bis guter Wohnlage mit einer Größe von 300 bis 800 Quadratmetern. Der Preis für Baugrundstücke ist laut der Studie im Vergleich zum Vorjahr um zwölf Prozent gesunken.

In der Nachbargemeinde Hude liegt der häufigste Wert hingegen schon bei 145 Euro pro Quadratmeter, in Delmenhorst ist ein Baugrundstück noch teurer. Hier gibt die Studie als häufigsten Wert 150 Euro pro Quadratmeter an.

Ähnliche Zahlen hatte auch der Gutachterausschuss für Grundstückswerte Oldenburg-Cloppenburg für 2017 ermittelt und Ende Februar veröffentlicht. Ein Quadratmeter Bauland kostete in Ganderkesee demnach durchschnittlich 135 Euro.

Dass Baugrundstücke deutlich günstiger werden, kann Jörg Huntemann, Geschäftsführer der Geno Immobilien GmbH in Ganderkesee, nicht bestätigen. In sehr guten Wohnlagen, wie im Baugebiet „Westlich Ramsauer Weg“, koste ein Quadratmeter 208 Euro. Er könne sich höchstens vorstellen, dass der Preis etwas sinke, da es derzeit mehrere Baugebiete in der Gemeinde gibt und weitere in Planung sind. „Zwölf Prozent weniger kann ich aber nicht nachvollziehen.“

• Neue Wohnung

Bei neuen Eigentumswohnungen hat die Studie die Preise für Wohnungen in mittlerer bis guter Wohnlage – mit drei Zimmern, einer Wohnfläche von rund 80 Quadratmetern, ohne Garage oder Stellplatz – ausgewertet und keine steuerliche Förderung berücksichtigt. Hier liegen die Preise in Ganderkesee zwischen 1780 und 2280 Euro pro Quadratmeter. Als häufigster Wert ist 2080 angegeben. Damit ist der Preis für neue Eigentumswohnungen im Vergleich zum Vorjahr um einen Prozent gesunken.

In Hude ist bei neuen Wohnungen als häufigster Wert etwas weniger, nämlich 2060 Euro pro Quadratmeter, angegeben, in Delmenhorst liegt der Wert mit 2130 Euro pro Quadratmeter höher.

„Die Wohnungspreise sind derzeit auf einem sehr hohen Niveau, etwas überzogen“, sagt Jörg Huntemann. Insbesondere in den vergangenen zwei Jahren habe es einen regelrechten „Hype“ gegeben. Wohnungen würden als attraktive Geldanlage gelten.

• Gebrauchte Wohnung

Bei gebrauchten Eigentumswohnungen wurden dieselben Kriterien berücksichtigt wie bei neuen. Die Preise bewegen sich hier zwischen 1060 und 1870 Euro pro Quadratmeter. Der häufigste Wert liegt bei 1240 Euro. Damit sind gebrauchte Eigentumswohnungen drei Prozent teurer als im Vorjahr.

Bei gebrauchten Eigentumswohnungen gibt die Studie für Hude als häufigsten Wert 1550 Euro pro Quadratmeter an, in Delmenhorst liegt der häufigste Wert bei 1280 Euro pro Quadratmeter.

Günstig seien Wohnungen laut Huntemann nur, wenn sie bereits 20 bis 25 Jahre alt sind und nicht mehr den aktuellen Energiestandards entsprechen.

• Eigenheim

Ein gebrauchtes Eigenheim kostet laut Studie in Ganderkesee zwischen 130 000 und 270 000 Euro. Häufigster Wert ist 220 000 Euro. Betrachtet wurden hier eine mittlere bis gute Wohnlage, eine Wohnfläche von etwa 120 Quadratmetern inklusive Garage und ortsüblichem Grundstück. Eigenheime sind damit sieben Prozent teurer als im Vorjahr.

Bei Eigenheimen ist in Hude als häufigster Wert 225 000 Euro angegeben, in Delmenhorst sind Eigenheime deutlich billiger, hier liegt der Wert bei 170 000 Euro. „Die Nachfrage nach Häusern ist gesunken“, erklärt Huntemann die vergleichsweise günstigen Preise für Häuser und die hohen Preise für Baugrundstücke in Delmenhorst. „Viele wollen lieber bauen, das Geld scheint da zu sein.“ Preise würden aber immer von Angebot und Nachfrage abhängen. Dass Eigenheime in Ganderkesee also teurer seien als im Vorjahr, obwohl die Nachfrage insgesamt sinke, könne mit einem sehr geringen Angebot an gebrauchten Eigenheimen zusammenhängen.