Ganderkesee /Hude Trickbetrüger an der Haustür treten in verschiedenen Rollen auf: als angebliche Enkel, die in einer Notlage Geld brauchen, oder als falsche Polizisten, die Wertsachen vor Einbrechern in Sicherheit bringen wollen. Dass Spitzbuben derzeit auch als Gas-Monteure klingeln könnten, ist zumindest nicht ausgeschlossen – und für die EWE Netz GmbH Grund genug, vor möglichen Betrügern zu warnen.

Denn der Gasnetz-Betreiber, ein Tochterunternehmen des Oldenburger Energieversorgers EWE, stellt zurzeit alle Gasgeräte im Nordwesten auf die künftige Versorgung mit H-Gas um und muss dafür praktisch in jedes Haus. In den Gemeinden Ganderkesee und Hude finden die Hausbesuche schon seit März statt, in Hatten sind die Monteure seit Kurzem ebenfalls unterwegs. Jeder Haushalt muss zur Geräteerfassung und -anpassung mindestens zweimal aufgesucht werden, bei einem Teil der Kunden finden außerdem noch Qualitäts-Checks statt. Insgesamt mehr als eine Million Hausbesuche fallen im Rahmen der Umstellung an – rund 150 000 haben schon stattgefunden.

H-Gas setzt mehr Energie frei Die Umstellung der Gasgeräte in allen Haushalten ist nötig, weil die Niederlande die Förderung des L-Gases drosseln und bald wohl ganz einstellen werden. Alle L-Gasnetzbetreiber sind daher verpflichtet, auf H-Gas umzurüsten, das vorwiegend aus Norwegen, Russland und Großbritannien importiert wird. Es hat einen höheren Methangehalt und setzt bei der Verbrennung mehr Energie frei als L-Gas. Nach Abschluss der technischen Arbeiten erfolgt die Umstellung in Ganderkesee und Hude abschnittsweise. Die ersten Haushalte sollen im März 2020 für H-Gas freigeschaltet werden, die letzten in Ganderkesee im April 2021 und in Hude erst Anfang 2023.

Ganz am Anfang, 2017 in Rotenburg, hätten Kriminelle versucht, als vermeintliche Monteure in Häuser von Kunden einzudringen, sagt Jens Witthus, Sprecher der EWE Netz – einmal waren sie mit der Masche erfolgreich. Seit die Umstellung in der Wesermarsch und im Landkreis Oldenburg laufe, seien indes noch keine Vorfälle gemeldet worden. Dennoch ist der Netzbetreiber präventiv tätig – unter anderem mit einer Pressemitteilung unter dem Titel „Trickbetrügern die Tür verschließen“. Darin erklärt die EWE Netz, woran die Kunden erkennen können, dass ein Betrüger vor ihnen steht:

• Alle Gasmonteure tragen blaue Arbeitskleidung und vor ihrer Brust hängt offen der Dienstausweis. „Die Monteure des Erdgasprojekts stehen nicht in Jeans und Pullover vor der Tür“, so Witthus. Auf der Arbeitskleidung und den Dienstwagen ist immer das Logo der EWE Netz zu sehen.

• Der Besuch des Monteurs wird vorher immer schriftlich angekündigt. In dem Brief wird auch eine persönliche Kundennummer zur Erdgasumstellung genannt, die der Monteur kennt und unaufgefordert nennt. Witthus rät daher den Kunden, den Brief aufzubewahren.

• „Betrüger üben oft Druck aus, um schnell ins Haus zu gelangen“, weiß Witthus. „Unsere Monteure drängen nicht auf Einlass.“ Sie müssten auch niemals persönliche Unterlagen der Kunden einsehen, sondern hätten alle notwendigen Daten auf einem Tablet-Computer dabei.

• Und schließlich: Die Mitarbeiter der EWE Netz verlangen vor Ort kein Geld – „sollte ein Monteur Geld fordern, dann ist er ein Betrüger“, stellt Witthus klar. Die EWE versende auch keine Rechnungen für Service oder Material im Zuge der Gasumstellung.

Ein Info-Video zum Schutz vor Betrügern bietet EWE Netz unter www.ewe-netz.de/filme