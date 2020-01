Ganderkesee /Hude Regen und Temperaturen knapp über null Grad erfreuen Revierförster Jens Meier. Denn diese Witterung setzt Borkenkäfern zu: „Nasskaltes Wetter mögen Buchdrucker und Kupferstecher nicht“, sagte der Leiter der Revierförsterei Hasbruch. „Wir hoffen, dass es einen Zusammenbruch der Population gibt.“

Kein Holzeinschlag

Insbesondere in Wäldern in Südniedersachsen haben Wetterextreme und eine Massenvermehrung von Borkenkäfern zu großen Waldschäden geführt. Das wirkt sich auf die Holzernte in der Region aus: „Der Holzeinschlag findet nicht statt“, sagte Meier. Die Niedersächsischen Landesforsten würden sich auf Südniedersachsen konzentrieren, erläuterte er. Der Eicheneinschlag in der Region sei im Moment gebremst, sagte auch Rainer Städing, Regionaler Sprecher der Landesforsten. Stattdessen werde schwerpunktmäßig in den Schadensgebieten in Südniedersachsen gearbeitet. Unter anderem im Solling und im Harz sind wegen Wetterextremen und Käferbefall große Fichtenbestände abgestorben. „Landesweit müssen rund 10 000 Hektar Waldfläche wieder aufgeforstet werden“, sagte Städing.

Neue Anpflanzungen

Auch in betroffenen Waldgebieten im Landkreis Oldenburg soll es neue Anpflanzungen geben. Auf Borkenkäfer-Flächen im Stühe und im Dötlinger Holz sei die Anpflanzung von Eichen geplant, sagte Revierförster Jens Meier. Und im Hurreler Sand in der Gemeinde Hude seien Birken und Kiefern vorgesehen. Es handele sich um standortgerechte Baumarten, die deutlich stabiler seien als Fichten.

Dem Hasbruch schadet es nach Auskunft von Meier nicht, wenn die Holzernte in diesem Winter ausfällt. „Dem Wald macht das nichts.“ Alles sei auf einem guten Stand, außerdem würden die Bäume ohnehin 150 bis 200 Jahre stehen. Es könne lediglich sein, dass jüngere Baumbestände mit einem Harvester geerntet würden. Trotzdem sind Meier und seine Mitarbeiter zurzeit dabei, den Holzlagerplatz im Hurreler Sand vorzubereiten. In den kommenden Tagen werden Holzstämme für den Verkauf dorthin transportiert. Es handele sich um hochwertiges Eichenholz, das nach der Versteigerung im vergangenen Jahr geschlagen worden sei, sagte der Revierförster.

Große Trockenheit

Pressesprecher Rainer Städing berichtete von einer etwas geringeren Nachfrage nach Eichenholz. Komplett zusammengebrochen sei der Markt für Fichtenholz: Durch die zweijährige Borkenkäferkalamität gebe es ein absolutes Überangebot am Markt.

Laut Waldzustandsbericht 2019 haben Wetterextreme und Borkenkäfer bundesweit zu „katastrophalen Zuständen“ in den Wäldern geführt. Auch in der Gemeinde Ganderkesee klagten Waldbesitzer über die große Trockenheit und deren Folgen.

Ob der Regen der vergangenen Monate die Lage entschärft, lässt sich laut Rainer Städing zurzeit aber noch nicht sagen. Im Moment seien die Bäume in der Regenerationsruhe. „Unsere Hoffnung ist, dass sich die Wasservorräte über einen regenreichen Winter gut auffüllen.“