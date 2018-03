Ganderkesee /Hude Die Pflege von Grünanlagen, die Brücken-Unterhaltung und Arbeiten auf Straßen und Wegen sind einige der Aufgaben, die der Kommunalservice Nordwest in den Gemeinden Ganderkesee und Hude übernimmt. In einer gemeinsamen Sitzung der Ausschüsse für Straßen und Verkehr aus Ganderkesee und für Gemeindeentwicklung und Umwelt aus Hude berichtete Geschäftsführer Uwe Nordhausen am Mittwoch über die Situation des Zweckverbands.

Dabei wurde deutlich, dass den rund 60 Mitarbeitern vor allem extremes Wetter wegen Klimaveränderungen Schwierigkeiten bereitet. Die Vegetationsphase wird nach Angaben Nordhausens immer länger: „Wir haben am 23. und 24. November den letzten Sportplatz gemäht.“ Auch der viele Regen in der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres sorgte dafür, dass Pflegearbeiten liegen bleiben mussten. Nordhausen nannte außerdem den Sturm Anfang Oktober, bei dem innerhalb von zwei Stunden in Ganderkesee Schäden in Höhe von 150 000 Euro entstanden seien.

„Wenn es um Gefahrenabwehr und öffentliche Sicherheit geht, lassen wir alles andere stehen und liegen“, sagte er. Es gebe Maßnahmen wie die Grundreinigung von Regenrückhaltebecken, die geschoben werden könnten.

Auf Dauer lassen sich die veränderten Wetterbedingungen aus seiner Sicht aber nicht kompensieren: „Was wir 2017 erlebt haben, war zu viel für uns. Das macht sich auch im Pflegezustand bemerkbar.“

2017 registrierte der Kommunalservice denn auch viele Beschwerden von Bürgern. Wie häufig Flächen gemäht werden sollten, beschäftigte auch die Ausschussmitglieder. „Es gibt in vielen Bereichen Defizite“, meinte der Huder Friedrich Schnabel (CDU). Der subjektive Eindruck sei, dass der Zweckverband Leistungen nicht erbracht habe, sagte Andreas Otte (CDU).

Nordhausen verwies auf Maßgaben der Gemeinden: „Das was, wir sollen, ist viel weniger, als Sie erwarten.“ Der Auftrag für den Zweckverband sei vor Jahren ergangen und nie angepasst worden, sagte der Huder Bürgermeister Holger Lebedinzew. Der Verband lebe im Spagat zwischen den Wünschen der Bürger und dem, was die Ratsmitglieder zur Verfügung stellen, so Ganderkesees Bürgermeisterin Alice Gerken: „Wir müssen immer abwägen zwischen dem, was wir wollen und dem, was wir finanzieren können und wollen.“