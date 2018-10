Ganderkesee Auf der Fläche hinter den Altglascontainern steht ein altes Fernsehgerät. Auch Plastiktüten, Kleidungsstücke, eine Matratze und ein umgekippter Sessel liegen dort. Hinter einer Hecke setzt sich die Müllansammlung fort – unter anderem mit einem Kühlschrank, in dessen geöffneter Tür noch eine Getränkedose steht.

An der Ecke von Goethe- und Schillerstraße, wo außer drei Sammelbehältern für Altglas auch ein Altkleidercontainer steht, wird nach Angaben eines Anwohners immer wieder illegal Müll abgeladen. Schon häufiger habe er deswegen bei den Behörden angerufen, berichtet der Ganderkeseer im Gespräch mit der NWZ. Dass auf der Fläche in dem Wohngebiet mit vielen Mehrfamilienhäusern immer mal wieder Sperrmüll liegt, ist beim Landkreis Oldenburg bekannt: „Wir haben dort häufiger ein Problem“, sagt Uta Hennken, Sachbearbeiterin im Amt für Bodenschutz und Abfallwirtschaft. Kaum sei der Müll weg, gehe es schon wieder los.

Allerdings gibt es nach Auskunft der Mitarbeiterin Brennpunkte im Landkreis, an denen das illegale Abladen von Müll noch deutlich häufiger vorkommt. Immer wieder würden dafür Müllcontainer-Stellplätze genutzt, erläutert Uta Hennken. Besonders häufig sammelt sich der Müll bei Altkleidercontainern: Wenn sie überfüllt seien, würden Säcke mit Altkleidern einfach davor gestellt, haben die Mitarbeiter des Landkreises festgestellt. Nicht selten kommt dann noch anderer Müll dazu.

Uta Hennken und ihre Kollegen verständigen dann den Entsorgungsfachbetrieb Frerichs in Aschenstedt. „Der Müll wird innerhalb von zwei Tagen beseitigt“, sagt Tobias Bruns, Abfallberater des Landkreises. Außerdem werden die Punkte, an denen häufig Müll abgeladen wird, mehrmals in der Woche kontrolliert.

Zudem setzt die Kreisverwaltung an den Problemstandorten auf Schilder mit leicht verständlichen „Daumen hoch“- und „Daumen runter“-Symbolen. Gerade seien noch einmal Schilder nachbestellt worden, sagt Uta Hennken. Möglicherweise könne auf der Fläche an der Schiller- und der Goethestraße in Ganderkesee ebenfalls ein Schild aufgestellt werden. Abfallberater Tobias Bruns appelliert zudem an die Bürger. Häufig würden bei Altglascontainern auch Aquarien und Blumenvasen abgestellt. „Die Sammelbehälter sind für Verpackungen aus Glas, nicht für Scheiben und große Behälter.“

Manchmal liefert ein Sperrmüllhaufen aber auch Hinweise, zum Beispiel, wenn Briefumschläge mit einer Adresse gefunden werden. Dann wird laut Abfallberater Bruns versucht, den Verursacher zu ermitteln und zur Verantwortung zu ziehen.