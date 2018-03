Ganderkesee Einkommensschwache und Alleinerziehende, Senioren mit knapper Rente und junge Leute in der Ausbildung sind die Benachteiligten auf dem Wohnungsmarkt. Viele Sozialwohnungen fehlen. Für Investoren ist das Geschäft aber nicht lukrativ genug. „Die öffentliche Förderung hat drei Nachteile“, sagt Reiner Fulst, hauptamtlicher Vorstand der Genossenschaft „Bauverein Delmenhorst“, „der Mietpreis ist gedeckelt, es gibt einen höheren Verwaltungsaufwand und man kann die eigenen Häuser nicht mehr selbst belegen. Außerdem reicht die öffentliche Förderung nicht aus.“

Der für Sozialwohnungen vorgegebene Mietpreis liegt bei 5,60 Euro pro Quadratmeter. Fulst und seine Genossenschaft bieten im Baugebiet „Köhlerwiese“ Wohnungen mit einem durchschnittlichen Mietpreis von voraussichtlich 8,50 Euro pro Quadratmeter an. Ein dreigeschossiges Gebäude mit zwölf Wohnungen will der Bauverein an der Pestalozzistraße 9 und 10 in Ganderkesee errichten. Die Gesamtkosten belaufen sich inklusive Grundstück voraussichtlich auf 2,2 Millionen Euro. Alle Wohnungen sollen zwei Zimmer haben, zwischen 60 und 80 Quadratmeter groß und barrierefrei mit dem Aufzug zu erreichen sein. Eine Wohnung im Erdgeschoss ist rollstuhlgerecht geplant. Am Mittwoch feierte die Genossenschaft die Grundsteinlegung. Im Dezember soll das Haus fertig sein. Eine Warteliste mit ersten Interessenten gibt es laut Fulst schon.

In den vergangenen Jahrzehnten hatte sich der Bauverein darauf konzentriert, die vorhandenen Häuser zu pflegen, berichtet Fulst. Im vergangen Jahr hatten der Aufsichtsrat und der Vorstand dann entschieden, in Delmenhorst und Umgebung neu zu bauen. Das Mehrfamilienhaus an der Pestalozzistraße ist der erste Neubau in Ganderkesee, weitere sollen folgen. Die Tochtergesellschaft „BBV Bau-, Betreuungs- und Verwaltungsgesellschaft Bauverein Delmenhorst mbH“ verwaltet seit Jahren Wohnungen in Ganderkesee, 100 sind es aktuell.

Bürgermeisterin Alice Gerken hätte sich öffentlich geförderten Wohnungsbau gewünscht, sagte sie bei der Grundsteinlegung. Sie begrüße aber, dass der Verein kleine Wohnungen anbiete. „Nicht nur Menschen im Leistungsbezug brauchen Wohnungen“, so Gerken, „wir brauchen auch Wohnungen für Senioren, Alleinstehende und junge Menschen. Hier hat die Gemeinde Nachholbedarf.“

Beim Thema sozialer Wohnungsbau sei die Gemeinde auf einem guten Weg, so Gerken. Vergangenen Woche hatte Peter Meyer, Fachbereichsleiter für Gemeindeentwicklung, mitgeteilt, dass insgesamt 52 Sozialwohnungen in den Baugebieten am Ramsauer Weg südlich der Oldenburger Straße, westlich des Brüninger Wegs, westlich des Schierbroker Mühlenwegs und westlich der Straße „Zum Altengraben“ errichtet werden. Die Gemeinde müsse das Thema weiter verfolgen, so Gerken. „Allerdings müssen wir auch darauf achten, dass die Mehrfamilienhäuser nicht verdichtet auf kleinen Flächen stehen.“

Video

Sonja Klanke https://www.nwzonline.de/autor/sonja-klanke Redakteurin, Agentur Schelling

Redaktion Ganderkesee Tel: 04222 8077 2742 Lesen Sie mehr von mir

Sehen Sie ein Video unter www.nwzonline.de/videos