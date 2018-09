Ganderkesee Leere Becken im Ganderkeseer Freibad: 3,5 Millionen Liter Wasser sind abgeflossen. Bauarbeiter und -fahrzeuge anstelle von Badegästen und Luftmatratzen. Seit vergangener Woche läuft die Sanierung.

Die Mitarbeiter haben alles, was später wieder genutzt werden soll, eingelagert. Der Kommunalservice Nordwest hat Pflastersteine aufgenommen, Duschen demontiert und Pflanzen ausgebuddelt. Eine Fremdfirma hat zudem die Bauzufahrten angelegt. Derzeit wird ein unterirdischer Zwischenspeicher für Wasser zurückgebaut, damit die Baugrube für den Neubau des Kursbeckengebäudes ausgehoben werden kann. Als nächstes folgt unter anderem die Demontage der alten Wasseraufbereitungsanlage unter dem Sprungturm.

Fotos und Videos Die Bauarbeiten werden während der gesamten Bauzeit von einer Kamera festgehalten. Neben Livebildern gibt es auch Archivfotos und Zeitrafferfilme zu sehen. www.saunahuus.de

Die Wasseraufbereitungstechnik sei von 1960, so Henry Peukert, Geschäftsführer der Saunahuus Bäder- und Saunabetriebsgesellschaft. „Wir hatten zuletzt massive Wasserverluste.“ In Zukunft soll es vier Wasserkreisläufe geben, damit alle Becken getrennt in Betrieb genommen werden können. So sei künftig etwa eine längere Saison für Sportschwimmer möglich.

Zu den geplanten Maßnahmen zählen zudem unter anderem die Trennung des Sportbeckens vom Springerbecken, die Anschaffung neuer Liegen sowie der Bau weiterer Umkleiden, Duschen und Schließfächer. Auch eine Außengastronomie, einen Beach Club, plant Peukert.

Darüber hinaus soll der Eingang verlegt werden. Freibad, Sauna und das neue Kursbecken sollen von hier zu erreichen sein. Dort wird es künftig einen neuen Kassenbereich mit moderner Technik geben, so dass Dauerkartenbesitzer beispielsweise selbst einchecken können.

Die Kosten für alle Baumaßnahmen belaufen sich auf rund acht Millionen Euro. „Der genaue Preis steht erst später fest. Wir müssen die Ausschreibungen abwarten“, sagt Gemeindesprecher Hauke Gruhn.

Die Entscheidung, nicht schon in diesem Sommer mit den Bauarbeiten zu starten, war richtig: 85 664 Besucher kamen in dieser Saison und damit mehr als doppelt so viele wie im Vorjahr (42 800).

Die Arbeiten dauern etwa ein Jahr. Das Freibad wird allerdings erst 2020 wiedereröffnet. Das Kursbecken wird voraussichtlich bereits etwas früher als das Freibad öffnen.

Der Saunabetrieb läuft derweil weiter. Lediglich fünf Tage war der Bereich für die alljährliche Revision geschlossen. Unter anderem wurden die Saunabänke abgeschliffen, die Holzterrasse auf dem Balkon saniert, Liegen angeschafft und der Außenpool gereinigt. Zu größeren Einschränkungen soll es während der Bauphase nicht kommen, sagt Peukert.

Die Besucherzahlen sind auch in der Sauna gestiegen: „Wir hatten bisher jeden Monat 500 Gäste mehr als im Vorjahr“, freut sich Peukert. „Wenn alles gut läuft, haben wir im Dezember 40 000.“

