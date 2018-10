Ganderkesee Wenn im Oktober und November die Schonzeit für viele Wildtierarten endet, beginnt auch in der Gemeinde Ganderkesee die Jagdsaison. „Oktober und November sind die Haupt-Jagdzeiten“, sagt Rainer Grosenik, der im Hegering Ganderkesee für die Öffentlichkeitsarbeit zuständig ist. In den Wintermonaten seien deshalb einige Treibjagden geplant, erläutert der Jäger aus Bergedorf. Besonders Rehwild, Hasen und Fasane sind auf den Feldern und in den Wäldern der Gemeinde anzutreffen.

Die Tiere haben den trockenen Sommer nach Angaben von Rainer Grosenik gut überstanden: „Sie sind recht gut mit der Trockenheit klar gekommen“, sagt er. Rehe würden ohnehin nur wenig Wasser benötigen und die meiste Feuchtigkeit mit der Äsung aufnehmen. Als Jäger ist der 41-Jährige in einem Revier in Bergedorf aktiv. Außerdem übernimmt er die Öffentlichkeitsarbeit für den Hegering Ganderkesee. Zusammen mit Jens Schröder betreut er das Infomobil der Jägerschaft, das bei Veranstaltungen über die heimische Tierwelt informiert.

Deshalb hat Grosenik auch die Themen im Blick, die die Jägerschaft zurzeit besonders beschäftigen. Dazu gehört die Afrikanische Schweinepest: Die Tierseuche hat bereits Wildschweinbestände in Osteuropa befallen und breitet sich weiter aus. Grosenik berichtet, dass kürzlich auch ein Fall in Belgien bestätigt worden sei. In der Gemeinde Ganderkesee gebe es ebenfalls Wildschweine: „Aber sie kommen nicht flächendeckend vor.“

Wildwechsel-Schilder ernst nehmen Wenn es morgens später hell und abends früh dunkel wird, steigt die Gefahr von Wildunfällen. Die Tiere seien in der Dämmerung und zur Nachtzeit unterwegs, sagt Rainer Grosenik. „Man sollte die Wildwechsel-Schilder ernst nehmen.“ Auch in der Nähe eines Feldes, auf dem noch die Ernte läuft, ist Vorsicht geboten. „Dort sollte man langsamer fahren, denn man muss damit rechnen, dass Rehwild und Hasen herauslaufen.“ Die Jagdrevier-Pächter tun laut Grosenik viel, um Unfälle zu verhindern. Außer Reflektoren an Begrenzungspfählen sollen auch blinkende CDs Tiere von den Straßen fernhalten. Einige Jäger würden beim Frisör auch Haare besorgen und diese als „Duftzaun“ auslegen.

Ein anderes Wildtier wird die Jägerschaft laut Grosenik in Zukunft zunehmend beschäftigen – die Rede ist vom Wolf. In Nachbarorten sei es bereits zu Wolfsrissen gekommen, sagt er. „Man kann davon ausgehen, dass er schon hier war oder durchgezogen ist.“ Aktuell sei der Wolf noch kein Problem in der Gemeinde Ganderkesee. „Aber er wird uns in den nächsten Jahren intensiver beschäftigen.“ Doch Grosenik hält nichts von Wolfs-Hysterie: „Der Wolf ist kein Kuscheltier, aber auch keine kindermordende Bestie“, meint er. Besonders für Halter von Weidetieren wird er aus seiner Sicht allerdings zunehmend zum Problem. Nach der jetzigen Rechtslage dürfen Jäger nach Auskunft von Grosenik nicht einmal einen Wolf töten, der angefahren wurde. Dann müsse ein Amtsveterinär eingeschaltet werden. Grosenik geht allerdings davon aus, dass sich die Rechtslage schon bald ändert: „Ich glaube, dass es nicht mehr lange dauert, bis der Wolf bejagt wird.“

Viele Menschen, mit denen der Jäger am Infomobil ins Gespräch kommt, plagt allerdings ein ganz anderes Wildtier. „Wenn Fragen kommen, dann meistens zum Marderhund“, sagt er. Die Marder, die Autokabel durchnagen und Unterschlupf in Scheunen und auf Dachböden suchen, werden besonders im Frühjahr zum Problem. „Wenn sie Junge aufziehen, ist sehr viel Leben da“, sagt Grosenik. „Dann wollen die Betroffenen nur noch, dass der Lärm aufhört.“ Doch ein Universalrezept zur Vertreibung der Marder hat der Jäger nicht. Er berichtet von Betroffenen, die die Tiere mit blitzenden Baustellenlampen, dem Geruch von scharfen Reinigungsmitteln und Deospray oder mit lauter Musik vertreiben konnten.