Ganderkesee Der Klimawandel ist allgegenwärtig – trotzdem bewege er noch zu wenige Menschen: Das jedenfalls stellen das Gymnasium Ganderkesee und das örtliche Aktionsbündnis „Prima Klima“ fest. Beide gemeinsam wollen – wie schon mehrfach in der Vergangenheit – mit einem Vortrag dazu beitragen, die Gefahren des sich rasant verändernden Klimas in die Köpfe und Herzen zu bringen.

Als Referenten haben die Veranstalter Professor Dr. Henning Austmann gewonnen, der unter der Überschrift „Global denken – lokal handeln: Wie wir die Zerstörung unserer natürlichen Lebensgrundlagen durch einen kulturellen Wandel von ,unten‘ beenden“ sprechen wird. Sein Vortrag am Dienstag, 19. November, in der Aula des Gymnasiums Ganderkesee beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Auf eindringliche Weise werde Austmann den Zuschauern aufzeigen, wie sie Herausforderungen verstehen lernen sollten und welche Chancen es gibt, vor Ort zu handeln, heißt es in der Ankündigung. Dr. Renate Richter, Schulleiterin das Gymnasiums Ganderkesee, hofft auf ein ähnlich großes Interesse wie bei vergangenen Vorträgen mit bis zu 200 Zuhörern.

Henning Austmann ist Professor an der Hochschule Hannover. Er lehrt und forscht an der Schnittstelle von Betriebswirtschaft und nachhaltiger Entwicklung. Der ehemalige Unternehmensberater und Entwicklungshelfer ist Mitbegründer und Co-Moderator der mehrfach preisgekrönten „Ideenwerkstatt Dorfzukunft“ in den niedersächsischen Dörfern Flegessen, Hasperde und Klein-Süntel bei Hannover. Zudem ist er ehrenamtlicher Geschäftsführer von zwei gemeinwohl-orientierten Kollektivbetrieben.

In Ganderkesee wird Austmann der Frage nachgehen, wie sich die globalen sozialen und insbesondere ökologischen Herausforderungen mit einem kulturellen Wandel aus der Mitte der Gesellschaft heraus bewältigen lassen. Thematisieren wird er das Gestaltungspotenzial bürgerschaftlichen Engagements insbesondere im ländlichen Raum.

Die Veranstaltung wird vom Klimaschutzmanager der Gemeinde Ganderkesee, Lars Gremlowski, unterstützt.