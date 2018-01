Ganderkesee „Man kann den Klimawandel nicht mehr weg diskutieren. Er ist auch hier angekommen.“ Mit diesen eindringlichen Worten fasst Uwe Nordhausen, Geschäftsführer des Kommunalservice Nordwest, die aktuelle Situation zusammen, die sich seit einigen Monaten immer mehr zuspitzt. Die Probleme, die Nordhausen sieht, fußen vor allem auf drei Säulen: Temperatur, Niederschlag und Wind, die bei Vegetation, Sturmschäden und auch der Straßenerhaltung teils unheilige Allianzen eingehen.

• Vegetation

„Schauen Sie doch nach draußen, es ist alles grün“, sagt Nordhausen. „Die Vegetationsperiode verfrüht sich immer weiter!“ Hier gehen die milderen Temperaturen und die erhöhten Niederschläge ihr erstes Bündnis ein. „2017 war, ab der zweiten Jahreshälfte, durchgehend feucht“, so der Geschäftsführer. Das habe zur Folge, dass eigentlich jeder Keimling überlebt habe. Und dank der milden Temperaturen wachse gerade auf den Beeten und Wegebereichen, für die der Kommunalservice zuständig ist, alles prächtig. „Wir kommen da nicht mehr hinterher“, gesteht Nordhausen. Den Unmut, den die teilweise wildwuchernden Beete bei der Bevölkerung hervorrufen, kann Nordhausen nachvollziehen. „Das stellt uns vor riesige Herausforderungen.“ Man habe im vergangenen Jahr schon mehr in diesen Bereich investiert, stoße aber trotzdem an die Grenzen des aktuell Leistbaren.

• Sturmschäden

Die zunehmenden Stürme, auch wenn nicht alle die Gemeinde mit der ganzen Wucht treffen, sorgen in Kombination mit den aufgeweichten Böden für zunehmende Kosten. „Xavier hat in zwei Stunden so viel Schaden bei uns angerichtet, wie kaum ein Sturm zuvor“, erinnert sich Nordhausen. 150 000 Euro allein an Arbeits- und Entsorgungskosten seien es gewesen. „Da sind die Kosten für neue Bäume gar nicht drin.“

Auch der normale Arbeitsablauf im Kommunalservice leidet: „Bei Sturmschäden müssen wir kurzfristig reagieren“, das gehe natürlich zu Lasten der bestehenden Planung. Und auch hier habe man, kurz nach „Friederike“, die die Gemeinde glücklicherweise weitestgehend verschonte, noch mit den Resten früherer Stürme zu kämpfen. „An der Harmenhauser Straße sind beispielsweise noch gar nicht alle Bäume gefällt, die eigentlich dran sind“, so Nordhausen. „Und wir haben auch hier schon so viele Fremdleistungen wie möglich eingekauft.“

• Straßenerhaltung

Doch nicht nur die Flora sorgt wegen des Wetters für immer mehr Probleme und mehr Arbeit. Auch auf den Straßenausbau und die -erhaltung schlägt sich die veränderte Situation nieder. „Ich hab’ gerade wieder eine Gummiente in einer Schlaglochpfütze in der Zeitung gesehen“, sagt Uwe Nordhausen. „Ich kann den Unmut der Anwohner da ja auch verstehen.“ Er begrüße, dass die Gemeinde die problematischen Straßen jetzt in Angriff nehme. Denn: „Ausgebaute Straßen sind weniger pflegeintensiv“, so Nordhausen. Gerade in den vergangenen Monaten sei es kaum möglich gewesen, nicht-ausgebaute Straßen instand zu halten. Hauptgrund: der Regen. „Damit das Gemisch, welches wir zum Ausbessern von Straßen nutzen, dauerhaft hält, muss es ziemlich trocken sein“, erklärt Nordhausen. Zudem würden die Seitenräume der Straßen unter der permanenten Feuchtigkeit leiden. Im Moment sei es sehr schwierig, „ich glaube, einige Mitarbeiter haben schon Schwimmhäute“.

• Was ist zu tun?

„Der Klimawandel ist angekommen, dem müssen wir uns stellen“, betont Nordhausen. Dabei gehe es jetzt aber nicht vornehmlich um „mehr Personal“. Man könne nicht nur eine Forderung stellen und damit den Veränderungen begegnen. „Das sind ganz viele Bausteine.“ Straßenausbau, Gestaltung von Grünanlagen, Planung. „Wir müssen weg von einem Reagieren, hin zu einem bewussten und zielgerichteten Handeln.“