Ganderkesee Die einen wollen „keine zweite Elbphilharmonie“, die anderen „keinen zweiten BER-Flughafen“ – die prominentesten Beispiele großer Bauprojekte, die aus dem Ruder gelaufen sind, wurden am Mittwochabend im Aussschuss für Wirtschaft und Finanzen herangezogen, um das Dilemma bei der Modernisierung des Ganderkeseer Freibades zu verdeutlichen: Lässt sich die Gemeinde auf unvorhersehbare Kostensteigerungen ein wie die Stadt Hamburg beim Bau ihres Musik-Tempels? Oder nimmt sie weiteren Zeitverzug in Kauf wie die Länder Berlin und Brandenburg bei der unendlichen Geschichte ihres gemeinsamen Großflughafens?

350 000 Euro mehr

In der Sache ging es um einen Betrag von 350 000 Euro: Um so viel höher soll im 2. Nachtragshaushalt 2019 die Verpflichtungsermächtigung der Gemeinde für die Sanierung des Freibades und den Bau eines Kursbeckens ausfallen. In der Gesamtrechnung für das (nach dem Rathausbau 1995) zweitgrößte Bauprojekt in der Gemeinde-Geschichte – die Baukosten werden mittlerweile auf mindestens zehn Millionen Euro geschätzt – mag die jetzige Erhöhung eine marginale Summe sein. Für die FDP jedoch geht es ums Prinzip: „Eine Verpflichtungsermächtigung pauschal für irgendwas – das wollen wir nicht“, machte Fraktionschefin Marion Daniel klar. Sie und FDP-Ratsherr Jürgen Struthoff verlangten konkrete Aussagen, wofür das Geld ausgegeben wird.

Generell betrachten die Liberalen die Kostenentwicklung im Freibad mit Sorge: Der Neubau eines Sprungturms werde auch teurer als gedacht und über zusätzliche Investitionen, etwa in Parkplätze, sei noch nicht einmal gesprochen worden, gab Marion Daniel zu bedenken und verwies auf das mahnende Beispiel der Elbphilharmonie.

Stetige Steigerung

„Kein Mensch ist glücklich mit dieser Kostenentwicklung“, räumte der Erste Gemeinderat Rainer Lange ein. „Aber was sollen wir machen? Ohne eine Budgeterhöhung können wir keine weiteren Ausschreibungen mehr vornehmen.“ Die Mehrausgaben seien vor allem den Preissteigerungen in der Bauwirtschaft geschuldet“, erklärte Lange und nahm kein Blatt vor den Mund: „Wir fühlen uns erpresst von der Bauwirtschaft!“ Seit der Ausschreibung der ersten Arbeiten vor zwei Jahren seien die Baupreise im Schnitt jeden Monat um ein Prozent gestiegen. Zwei Jahre: Das sind 24 Monate . . .

Auf der anderen Seite, so der Erste Gemeinderat, sei aber auch anzuerkennen, dass für den Freibad-Umbau bisher kein Kredit benötigt worden sei. „Und das neue Kursbecken wird sich rechnen“, betonte er, „wir erwarten da mindestens eine schwarze Null.“ Und beim Sprungturm sei ein Neubau langfristig wirtschaftlicher als eine teure Sanierung mit ungewissem Ausgang.

CDU und SPD einig

„Wir haben beim Sprungturm nicht die teurere Variante gewählt, sondern die sicherere“, meinte auch CDU-Fraktionschef Ralf Wessel. „Wir haben alle ein ungutes Gefühl, dass die Preise weglaufen“, gab er zu. Aber es gehe um Zukunftsinvestitionen, die zügig umgesetzt werden müssten. Unterstützung gab es ebenso von der SPD: Bei 93 Prozent der Arbeiten im Freibad seien die Kosten fest fixiert, wusste ihr Fraktionsvorsitzender Werner Brakmann. Es gehe als nur um einen siebenprozentigen Anteil, bei dem sich die Preissteigerungen auswirken – für Brakmann ist das „nicht so gravierend.“

Für Dr. Volker Schulz-Berendt (Grüne) sind „Preiserhöhungen bei laufenden Projekten eine ungute Situation – da muss man zustimmen, sonst geht das Projekt nicht weiter.“ Auch UWG-Sprecher Carsten Jesußek appellierte: „Wir müssen in den sauren Apfel beißen!“ Das Freibad solle im nächsten Frühjahr wieder eröffnet werden, betonte Jesußek und bemühte das andere mahnende Beispiel: „Ich möchte keinen zweiten BER!“

FDP enthält sich

Das wollen auch die meisten anderen nicht: Der Antrag der FDP, über die um 350 000 Euro angehobene Verpflichtungsermächtigung getrennt abzustimmen, wurde von allen übrigen Fraktionen abgelehnt. Am Ende stimmte der Ausschuss dem 2. Nachtragshaushalt zu – bei zwei Enthaltungen von der FDP.