Ganderkesee So manches Stück hätten Elfriede Meyer, Christa Rediske und Brigitte Ewald in den vergangenen Tagen sicher schon verkaufen können. Aber vor der offiziellen Eröffnung ging nichts über den Tresen – da hat das Börsenteam auch diesmal keine Ausnahme gemacht. Erst an diesem Freitag, 17 Uhr, geht er los, der närrische Börsenhandel der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV) in Kooperation mit der NWZ.

Gut eine Woche lang haben die drei Frauen nicht mehr benötigte, aber gut erhaltene Kostüme und Zubehör für die fünfte Jahreszeit angenommen und für den Verkauf vorbereitet. Manch ein Knopf wurde noch schnell nachgenäht, mancher Kragen aufgebügelt. Auch zahllose nagelneue Accessoires, die die GGV 2018 als Spende erhalten hat, sind noch verfügbar – viele Perücken und andere Kopfbedeckungen, Matrosenshirts in großer Zahl, Spinnen- und Teufelszubehör, Federn, Masken, Pompons, Engels- und Feenflügel, künstliche Bärte und noch vieles mehr.

Verkauf bis zum 31. Januar Zum Start des Verkaufs ist die Kostümbörse an der Mühlenstraße 1 (Passage „Alte Eiche“/ehemals NWZ-Redaktion) an diesem Freitag, 17. Januar, eine Stunde länger geöffnet: von 17 bis 20 Uhr. Letzter Verkaufstag ist Freitag, 31. Januar. Bis dahin kann zu folgenden Zeiten nach närrischer Verkleidung und den passenden Accessoires gestöbert werden: montags und freitags von 17 bis 19 Uhr sowie mittwochs und samstags von 11 bis 14 Uhr. Auszahlung und Abholung nicht verkaufter Kostüme ist nur an einem einzigen Tag: am Montag, 17. Februar, von 18 bis 19 Uhr. Weitere Informationen erteilt Elfriede Meyer unter Telefon 0151/ 12 40 03 85.

Das Angebot ist groß. Insbesondere viele schöne Kinderkostüme seien diesmal abgegeben worden, berichtet Elfriede Meyer. Aber auch für Erwachsene ist für fast jede Zielgruppe etwas dabei – hier eine Auswahl der angebotenen Stücke.

• Fantasten

Was dieser Traum in Türkis darstellen soll? – Wer weiß das schon. Auf jeden Fall wird die Trägerin mit dem schillernden Outfit und der kunstvoll verzierten Kopfbedeckung auffallen. Und möglicherweise bietet die „Antenne“ ja sogar Radioempfang. . .

• Tierfreunde

Wer den Fasching um den Ring schon immer mal aus der (Marien-)Käfer-Perspektive erleben wollte, könnte sich dieses kuscheligen roten Umhang überwerfen. Der hält nicht nur warm, sondern garantiert auch Streicheleinheiten. Alternativ bietet die Kostümbörse auch Gelegenheit, sich einmal als Giraffe, Bär oder komischer Vogel zu fühlen.

• Echte Profis

Berufsbekleidung einmal anders: Krankenschwestern und Polizistinnen gibt es am Rand der Umzugsstrecke so allerlei – manchmal echt, manchmal verkleidet. Wer sich indes zu seinem grünen Daumen bekennen möchte, dem sei dieses fantasievolle Gärtnerinnen-Kostüm mit Blümchen-Hut empfohlen.

• Pärchen

Aber nicht nur Individualisten kommen in der Kostümbörse auf ihre Kosten – auch auf Pärchen, die als solche zu erkennen sein möchten, wirkt die Kostümbörse anziehend. Diesen edlen Zwirn in barocker Optik etwa gibt es im Doppelpack.

• Historienfreunde

Dies ist das Modell „Burgfräulein Kunigunde“ – ein mittelalterliches Festgewand für die elegante Dame, die sich beim Tanzen nicht durch Gürtel oder sonstigen Tand einengen lassen möchte. Und wärmende Unterbekleidung passt auch noch drunter.

• Kleine Prinzessinnen

„Ich möchte Prinzessin werden!“: Nicht nur Eltern von kleinen Närrinnen kennen diesen Satz. Wenn die Prinzessin in spe noch auf der Suche nach der passenden Robe für die Party ist: Die Kostümbörse hält eine kleine, aber feine Auswahl bereit.

• Faschingsskeptiker

Wer sich den Umzug nicht entgegen lassen möchte, aber die Sorge hat, sich mit einer Verkleidung zum Horst zu machen, der könnte mit einem dezenten Haarreifen oder eine feschen Mütze Flagge zeigen, ohne wirklich aufzufallen.