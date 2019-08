Ganderkesee Früh geweckt wurden am Donnerstagmorgen Bürger in Schlutter und Umgebung, aber auch im Westen des Ganderkeseer Gemeindegebiets – und zwar nicht von ihren Weckern.

Eine Falkenburgerin berichtet, bereits um kurz nach 5 Uhr Schüsse gehört zu haben, die sich bis gegen 8 Uhr mehrfach wiederholt hätten. „Es klang, als wäre ganz in der Nähe geschossen worden“, sagt die Anliegerin einer Einfamilienhaussiedlung. Auch in einer lokalen Gruppe des Sozialen Netzwerks Facebook wurde bereits um kurz nach 7 Uhr die Frage aufgeworfen, warum es „seit Stunden“ in Schlutter knalle.

Jan-Bernd Meyerholz, Leiter des Hegerings Ganderkesee, kann zur Aufklärung beitragen: Auf Nachfrage der NWZ bestätigte er, dass in Schlutter und Bergedorf am Donnerstagmorgen Krähen bejagt worden seien. „Ab dem 1. August ist das erlaubt“, erklärt der Hegeringleiter mit Verweis auf die Jagdzeitenverordnung.

Bei der Krähenjagd handelt es sich laut Meyerholz um eine Hegemaßnahme. „Krähen kommen hier in hoher Zahl vor und die Art hat praktisch keine natürlichen Feinde.“ Sie sei aber vielfach dafür verantwortlich, dass Gelege anderer Vogelarten zerstört werden. „Alle wollen die Singvögel schützen, aber dann müssen wir auch ihre Feinde klein halten“, ist der Jäger überzeugt.

Dass die Jagd auf die Rabenvögel aktuell Aufsehen erregt, verwundert Meyerholz nicht. Als die Krähenjagd mit Fallen noch erlaubt war, sei sie geräuschlos vonstatten gegangen, erklärt er. Schüsse indes seien im Umkreis von etwa fünf Kilometern zu hören – erst recht am frühen Morgen, wenn Umgebungsgeräusche fehlten. Es komme auch vor, dass Bürger die Polizei rufen, wenn sie Schüsse hören. Einige Jäger würden deshalb die Polizeidienststellen vorab informieren.

Schießen dürfen Jäger laut Meyerholz von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Krähen seien am besten in den frühen Morgenstunden bejagbar – genau zu jener Zeit des Tages, wenn rundherum noch alles still ist.

Ein weitaus größeres Problem als die Krähen sieht Meyerholz übrigens aus Richtung Wüsting auf die Gemeinde Ganderkesee zukommen: Nutrias. Die aus Südamerika eingewanderte Biberrattenart zerstört Deiche und Uferböschungen in einem Maße, dass Wasser- und Bodenverbände bereits Prämien auf sie aussetzen. Sie werde sich im Landkreis weiter ausbreiten, meint Meyerholz.