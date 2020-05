Öffnung Der Freibäder: Schwimmen vorerst nur andernorts

Ganderkesee /Landkreis Badespaß soll auch in der Corona-Krise möglich sein: Seit Montag dürfen Freibäder in Niedersachsen wieder öffnen. In Ganderkesee müssen die Freibad-Fans sich aber gedulden, da die Modernisierung der Anlage am Heideweg noch nicht abgeschlossen ist. Geschäftsführer Henry Peukert visiert als Termin für den Neustart den 4. Juli an. Dann dürfe aber bei den Restarbeiten und in der Testphase im Juni nichts mehr dazwischenkommen. Ein Hygienekonzept werde derzeit mit dem Gesundheitsamt erarbeitet.

Es gibt aber schon Bademöglichkeiten in der Nähe:

• Wildeshausen

Das Freibad am Krandel ist wieder geöffnet. Genutzt werden kann vorerst aber nur das Schwimmerbecken. Je nach Auslastung wird der Sprungturm individuell freigegeben. Der Zugang ist auf maximal 60 Besucher zur gleichen Zeit beschränkt. Außerhalb der Wasserflächen herrscht Maskenpflicht. Zur sicheren Aufbewahrung der Maske ist eine geeignete Kunststoffbox mitzubringen. Vor Nutzung des Bades sind die persönlichen Kontaktdaten zu hinterlegen. Die Liegewiese steht nicht zur Verfügung. Der Einlass erfolgt von montags bis freitags jeweils blockweise für zwei Stunden (Öffnung um 6.30, 9.30, 12.30, 15.30 sowie 18.30 Uhr), samstags und sonntags gelten die zweistündigen Blockzeiten mit Beginn um 9, 12 und 15 Uhr.

• Hatten

Seit Montag wird eine begrenzte Anzahl an Badegästen (60 Personen zeitgleich) für jeweils zwei Stunden eingelassen. Auch das Nichtschwimmerbecken kann genutzt werden. Die Öffnungszeiten sollen für gewöhnlich von 6 bis 20 Uhr sein.

• Hude

Das Naturbad Hude an der Linteler Straße startet ab Juni in die neue Saison. Ein Hygieneplan muss noch mit dem Gesundheitsamt abgestimmt werden.

• Harpstedt

Zur Öffnung des Rosenfreibades gibt es noch keine Angaben von der Samtgemeinde. Am Hygienekonzept wird zurzeit gearbeitet.