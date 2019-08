Ganderkesee /Landkreis Oldenburg Schon heute sei der Mangel an Pflegekräften in stationären Einrichtungen, aber auch im ambulanten Bereich, enorm, warnt der Kreisseniorenratsvorsitzende Jürgen Lüdtke vor einem drohenden Pflegenotstand. „Viele Senioren und deren Angehörige machen sich angesichts des Personalmangels Sorgen um eine gute Betreuung, denn immer mehr Ältere brauchen im Alltag professionelle Hilfe“.

Lüdtke, der auch Chef des Ganderkeseer Seniorenbeirats ist, sieht als Grund für den Mangel an Fachkräften nicht vorrangig die Entlohnung: „Der Vorbehalt, dass die Branche besser bezahlen müsse, gilt nicht überall“, beteuert er. Man sei doch an Mindestlohn, Tarife und die Refinanzierung durch die Pflegekassen gebunden. Zum anderen helfe eine höhere Entlohnung kurzfristig überhaupt nicht. „Das Übel liegt in den starren Personalquoten“, ist Lüdtke ist überzeugt. Diese hätten zur Folge, dass es Heimen untersagt werde, weitere Pflegebedürftige aufzunehmen, sobald die 50-Prozent-Fachkraftquote unterschritten sei, erläutert er. „Der Einsatz von Hilfskräften muss nicht zwangsläufig zu einer schlechteren Pflege und Betreuung führen“, sagt er. Der Gesetzgeber sollte den Heimbetreibern doch mehr Spielraum fürs Einstellen von Pflegehilfskräften lassen.

Aufnahmestopp verhängt

Kontrolliert wird die Fachkraftquote im Landkreis von der Heimaufsicht. „Vier oder fünf Mal pro Jahr kommt es vor, dass die Heimaufsicht bei fehlendem Personal einen Aufnahmestopp verhängt“, so Kreis-Sozialdezernent Bodo Bode. Meistens sorgten die Einrichtungen aber selbst für die zulässige Anzahl.

Eine hohe Pflegequalität in den Vordergrund gestellt – unter Verzicht auf eine möglichst große Belegung ­ – hat das Elmeloher Wichernstift nach Angaben seines Pflegedienstleiters Andreas Gröger. Die vollstationäre Einrichtung hat jetzt 87 Bewohner. „Wir waren an eine Grenze gekommen, haben uns bewusst verkleinert“, so Gröger. Auch in der Stenumer Seniorenresidenz Waldschlösschen mit ihren 110 Plätzen setzen die Betreiber auf Qualität. Von einer Aufweichung der Fachkraftquote hält Geschäftsführer und Pflegedienstleiter Alexander Rohde dort nichts. „Die Behandlungspflege sollte immer durch Fachkräfte erfolgen“, fordert er. Zeitersparnis böten aber eine verschlankte Dokumentation und die Entbürokratisierung. Rohde: „Mit unserem Strukturmodell wird der Aufwand erheblich reduziert“

Lüdtke sieht dabei schon neuen Ärger aufziehen: „Der Bürokratieabbau wirkt kurzfristig, wird aber aktuell durch die reformierte Qualitätssicherung wieder zunichte gemacht.“

In der Gesundheitsregion und beim Fachkräftebündnis Nordwest arbeite der Kreis am Thema Fachkräftemangel, führt Bode an. Die Heimbetreiber müssten sich stärker einbringen. „Pflegedienste und Heime haben wir mehrfach zu Infotagen eingeladen, leider mit mäßiger Resonanz“.

Eine Änderung der Heimpersonalverordnung würde ambulante Pflegedienst nicht direkt betreffen, erläutert Michael Jaskulewicz, Geschäftsführer vom Pflegedienst Landdienste.

Fachkräftebündnis Der Landkreis Oldenburg ist im „Regionalen Fachkräftebündnis Nordwest“ aktiv. Ziel des Projekts „Pflege-Connection u2“ ist es, das Image der Pflegeberufe zu verbessern und mehr junge Menschen in der Region für den Beruf zu begeistern und Vorurteile abzubauen.

WG als Alternative

Sein Rat: „Ich empfehle, mehr ambulant betreute Wohngemeinschaften als Alternative zur stationären Unterbringung. Da gilt auch jetzt schon keine Fachkraftquote“. Dem Seniorenbeirat gibt er einen Wunsch auf: das Image der Pflege und der Berufe mit einen Ehrentag zu stärken. „Vielleicht würden sich mehr Menschen für eine Arbeit in diesem Bereich entscheiden, wenn wir alle lauter und öffentlicher honorieren, was alle jetzt schon tagtäglich leisten. Wirklich alle ­– vom Angehörigen und Nachbarn über ehrenamtlich Tätige und die ungelernte geringfügig Beschäftigte bis zur leitenden Pflegefachkraft“.