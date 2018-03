Ganderkesee /Landkreis „Es könnte tatsächlich ein Wolf in Ganderkesee unterwegs sein“, so Wolfsberater Carsten Sauerwein aus Delmenhorst. Im Auftrag des Landkreises sammelt der ehrenamtliche Wolfsberater Meldungen über Wolfssichtungen und -spuren im gesamten Landkreis. „Und ich rechne damit, dass die Meldungen zunehmen werden.“

Vermehrte Meldungen

Denn das haben sie in den vergangenen Wochen, sowohl in Sozialen Netzwerken als auch direkt an Sauerwein. Und obwohl der endgültige Beweis, zum Beispiel ein Foto oder eine eindeutige Fährte, fehlen, sprechen verschiedene Faktoren dafür, dass sich zumindest ein Wolf in Ganderkesee aufhält. „Da sind beispielsweise die tatsächlich zunehmenden Meldungen vor allem aus Bookholzberg“, erklärt Sauerwein gegenüber der NWZ. Gerade in den vergangenen Woche hätten ihn einige erreicht. Aber auch handfestere Hinweise liegen vor, so hat Sauerwein jüngst im Hasbruch eine Fährte untersucht, die „wahrscheinlich vom Wolf stammt“. Das „wahrscheinlich“ muss der Wolfsberater hinzufügen, denn für den sogenannten C2-Beweis war die Spur im Schnee nicht lang genug.

Beweislage unklar

C2-Beweise definiert das Wolfsmonitoring Niedersachsen wie folgt: „Bestätigter Hinweis: alle Meldungen, die vor Ort von Wolfsberatern dokumentiert und von erfahrenen Personen bestätigt werden konnten. Somit erhalten sie ebenfalls Nachweischarakter“. Die Stufe darüber, der endgültige Nachweis, ist der C1-Beweis. C1 fußt auf sicheren Befunde wie DNA-Nachweisen. „Auf diesen Nachweis warten wir nach den Rissen in Wardenburg noch“, erklärt Sauerwein. Diese Überprüfung könnte auch Aufschluss auf die Herkunft des Wolfes geben – sofern es denn überhaupt einer war.

Jäger warten ab

„Auch wir haben noch keine genauen Hinweise auf einen Wolf“, betont Jan-Bernd Meyerholz, Leiter des Hegerings Ganderkesee. Man habe zwar von den Sichtungen gehört, aber aus der Ganderkeseer Jägerschaft habe es noch keine entsprechenden Meldungen gegeben.

Wandernde Wölfe

Aber selbst wenn die nötigen Beweise erbracht sind, gibt es weiterhin zwei Möglichkeiten: „Entweder handelt es sich um einen Wolf, der sich für Ganderkesee als Revier entschieden hat“, weiß der Wolfsberater, „oder um einen, der noch umherstreift.“ Jetzt sei die Zeit, in der die Welpen des vergangenen Jahres sich vom Rudel lösen und ein eigenes Revier suchen. „Wahrscheinlich werden die kommenden Monate da aber Klarheit schaffen“, so Sauerwein.

Der Landkreis Oldenburg hat für Bürger eine Broschüre zum richtigen Umgang mit Wölfen im Internet zur Verfügung gestellt. Dort sind auch alle wichtigen Ansprechpartner hinterlegt: