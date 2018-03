Ganderkesee /Langenberg Er ist seit 2004 im Reisegeschäft tätig, da weiß Leif-Gerrit Klein-Übbing, worauf es dem Kunden ankommt: „Persönlicher Service und individueller Komfort“, sagt der 38-Jährige, der von Ganderkesee aus unter dem Label „Suntravel Touristik“ Reisen und Flüge in diverse Länder vermittelt. Nun wird aus dem selbstständigen Reisekaufmann auch noch ein Busunternehmer. Im vergangenen Dezember hat der Ganderkeseer „Sunbus Reisen“ gegründet, seit Februar fahren er und seine Mitarbeiter die ersten Charter-Touren – und nun kann es Klein-Übbing kaum abwarten, sein neues Angebot an den Start zu bringen: tägliche Transfers von Oldenburg zum Flughafen Bremen mit Bedarfshaltestellen in Orten, die dazwischen liegen.

Es hapert noch an der Software, der Dienstleister arbeitet aber daran, bis 1. Mai soll sie laufen. Dann können Kunden von Reisebüros und Hotels aus oder über die Sunbus-Website die Flughafen-Busse buchen – ganz nach dem eigenen Bedarf. Abfahrt ist bis zu fünfmal täglich am Zentralen Omnibus-Bahnhof (ZOB) in Oldenburg. Wer aber im Landkreis Oldenburg oder der Stadt Delmenhorst zuhause ist, soll wohnortnah zusteigen können: Ein paar Mausklicks genügen, dann hält der Airport-Shuttle am Bahnhof Ganderkesee. Oder in Hude am Bahnhof, in Bookholzberg an der Stedinger Straße und in Delmenhorst am ZOB.

Diese vier Bedarfshaltestellen hat Leif-Gerrit Klein-Übbing bislang im Programm. „Weitere können hinzu kommen“, meint er. Gefahren wird aber nur, wenn genügend Kunden es wollen. „Es wird keine Leerfahrten geben“, kündigt der Reiseunternehmer an. Feste Abfahrtzeiten ab Oldenburg und Bremen gibt es auch nicht – „da richten wir uns ganz nach den Flügen.“ Vor allem in den sehr frühen Morgenstunden, wenn die Züge noch nicht verkehren, für die Flieger aber schon eingecheckt werden muss, erwartet er eine gute Nachfrage. Der Preis für die Strecke Oldenburg-Bremen soll 21 Euro betragen, mit Rückfahrt sind es 35 Euro, es gibt zudem Rabatte für Kinder und Familien.

Beim Einsatz der Fahrzeuge ist das junge Unternehmen flexibel: Einen Reisebus mit 48 Plätzen und einen Bus-Sprinter mit 19 Sitzen hat Klein-Übbing auf dem angemieteten Platz in Langenberg bei Hude stehen – beide gebraucht gekauft, aber komplett modernisiert. Fernseh-Bildschirme, W-Lan, Kühlschrank, Kaffeeautomat: alles drin, was das Komfortgefühl des Fahrgastes steigert. Ein kleines Frühstück im Bus ist ebenfalls möglich.

Wenn die Busse nicht zwischen Oldenburg und Bremen gebraucht werden, setzt Leif-Gerrit Klein-Übbing sie für Tagesfahrten mit regelmäßigen Zielen wie Hamburg, Groningen oder Bad Lauterberg im Harz ein. Schienen-Ersatzverkehr, wenn die Bahn nicht fährt, übernimmt er auch. Das Busgeschäft, hofft der Ganderkeseer, soll jetzt richtig ins Rollen kommen.