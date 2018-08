14 Windenergieanlagen auf Ganderkeseer Gebiet geplant

Der Windpark Sannauer Helmer ist 330 Hektar groß und erstreckt sich beiderseits der Kreisgrenze in den Gemeinden Ganderkesee und Lemwerder. Insgesamt 33 Windenergieanlagen sind beantragt oder bereits gebaut. Von den 14 Anlagen auf Ganderkeseer Gebiet sind mittlerweile zwei genehmigt, eine befindet sich im Bau.

Sechs Anlagen plant hier die „Windfarm Ganderkesee-Lemwerder GmbH“, weitere drei will die „Windpark Fritzenberg GmbH & Co. KG“ errichten und fünf Windräder hat die „WindGuard Forschungs WEA Ganderkesee GmbH & Co. KG“ beantragt.