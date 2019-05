Ganderkesee Schon das Ankündigungsplakat war frischer und bunter gestaltet und auch die Veranstaltung selbst bot mehr Abwechslung als in den Vorjahren: Die Ganderkeseer Gewerbeschau präsentierte sich bei ihrer 19. Auflage als Familienspektakel – nicht zuletzt der Hüpfburgen- und Spielpark auf der großen Freifläche erwies sich als Publikumsmagnet.

Knapp 70 Aussteller stellten sich selbst und ihre Waren und Dienstleistungen im hellen, abermals renovierten Veranstaltungs-Hangar und auf der Freifläche vor. Bürgermeisterin Alice Gerken verglich die Gewerbeschau bei der Eröffnung am Samstag mit einer „Schachtel Pralinen: Für jeden ist etwas dabei“.

Timo Vetter, Vorsitzender der Werbegemeinschaft Gantermarkt, stellte die Bedeutung der Gewerbeschau auch als Arbeitgeber-Plattform heraus: Denjenigen Unternehmen, die aufgrund zu voller Auftragsbücher zunächst nicht ausstellen wollten, habe er geraten, die Veranstaltung zu nutzen, um sich für Fachkräfte interessant zu machen.

Zu den Neuerungen der zweijährlichen Veranstaltung gehörte auch ein neues Arrangement der Messestände. „Wir haben versucht, in der Halle eine Art Marktplatz zu schaffen“, erklärte Susanne Hesse-Neugebauer vom Ganderkeseer Veranstaltungsservice SU-MA Prosound. Sie hatte die Schau wieder zusammen mit Ehemann Manfred Neugebauer rund ein Jahr lang vorbereitet. Im Mittelpunkt des Marktplatzes befand sich eine Bühne, auf der nicht nur Live-Musik und sportliche Darbietungen, sondern auch eine musikalisch-kriminalistische Lesung und eine Berufsmodenschau gab.

Neues zu entdecken gab es für die mehreren tausend Besucher auch bei den Ausstellern: Neben langjährigen Gewerbeschau-Teilnehmern gaben allerlei Unternehmen und Organisationen ihr Debüt – darunter mehrere Groß- und Einzelhändler, die Klinik Stenum mit ihrem historischen Krankenwagen, das Karriereberatungsbüro der Bundeswehr, das über Berufe im militärischen und zivilen Bereich informierte, oder auch das THW Hude-Bookholzberg.

Die Rückmeldungen seien durchweg positiv, berichtete Susanne Hesse-Neugebauer am Sonntagnachmittag. Auch schon am traditionell weniger stark besuchten Samstag hätten sich alle Aussteller sehr zufrieden über die Resonanz geäußert. Auch die Entscheidung, Gästeflüge anzubieten, habe sich als richtig erwiesen, so die Organisatorin. „Da hat sich sogar eine Warteliste gebildet.“ Per Handyanruf wurden die Besucher zum Flugzeug gerufen, so dass niemand tatenlos warten musste.

Warten mussten indes viele Autofahrer auf dem Weg zum Veranstaltungsgelände oder beim Verlassen desselben: Falschparker, die das Halteverbot an der schmalen Otto-Lilienthal-Straße missachtet hatten, sorgten dafür, dass am Sonntagnachmittag zeitweilig kein Fahrzeug mehr aufs Veranstaltungsgelände gelangte und keines herunter.

Video

Mehr Bilder unter www.nwzonline.de/fotos-landkreis Video unter www.nwzonline.de/videos