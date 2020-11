Müllabfuhr in Ganderkesee: Gelbe Tonne wird jetzt verteilt

Ganderkesee Seit mehreren Wochen läuft im Landkreis Oldenburg die Verteilung der Gelben Tonnen. Jetzt ist die Gemeinde Ganderkesee an der Reihe: Seit Freitag stellt die Entsorgungsfirma Bohmann die neuen Müllbehälter für Verpackungsabfälle vor den Grundstücken ab und bittet die Bürger, sie von der Straße zu holen. Falls die Tonnen mit dem gelben Deckel länger als drei Tage an der Straße stehen bleiben, werden sie von Bohmann wieder eingesammelt.

Befüllt werden sollte die Gelbe Tonne nicht vor Ende des Jahres, denn die Leerung erfolgt erst ab dem 1. Januar 2021. Die genauen Zeiten sind dem Abfallkalender des Landkreises Oldenburg zu entnehmen, der in Kürze an die Haushalte verteilt wird. Im Übrigen weist die Firma Bohmann darauf hin, dass bei manchen Tonnen der Deckel leicht offen stehen könnte – das liege dann an Lagerung und Transport. Bis zur Nutzung im Januar ziehe sich der Kunststoff wieder in die richtige Position.

Mehr Infos unter www.bohmann-gruppe.de