Ganderkesee Es wird viel gebaut in der Gemeinde Ganderkesee – längst nicht jeder kann sich aber ein neues Haus oder eine neue Wohnung leisten. Quadratmeterpreise von mehr als 200 Euro, wie sie etwa im Neubaugebiet südlich der Oldenburger Straße teilweise aufgerufen werden, überfordern nicht nur Geringverdiener. Für preistreibend und damit problematisch halten fast alle politischen Lager die Praxis der Gemeinde, Baugrundstücke von privaten Bauträgern erschließen und verkaufen zu lassen. Die Verwaltung möchte daran festhalten, aber in den Ratsfraktionen werden die Forderungen lauter, die Gemeinde solle selbst Bauland vermarkten, weil sie es günstiger könne.

SPD drängt zur Eile

Von den beiden großen Fraktionen hat bisher vor allem die SPD sich dafür eingesetzt, dass die Gemeinde Grundstücke aufkauft und anbietet. „Bis 2020 fehlen noch 80 Sozialwohnungen. Wir müssen dafür Geld in die Hand nehmen“, fordert Fraktionschef Werner Brakmann und verweist auf entsprechende Anträge der SPD. „Es würde mich freuen“, so Brakmann, „wenn die CDU auf diese Linie einschwenkt.“

CDU sieht Bedarf

So weit scheint die CDU nicht entfernt: „Wir brauchen kommunale Gebiete für den Bau günstiger Wohnungen“, findet auch der stellvertretende CDU-Fraktionschef Ralf Wessel. Allerdings sollte die Gemeinde dafür auf bereits vorhandene Flächen in ihrem Besitz zurückgreifen. Wenn sie selber anfange, „pro-aktiv“ Grundstücke zu kaufen, könne das preissteigernd wirken, glaubt Wessel. Auf mittlere Sicht werde aber wegen des hohen Bedarfs der Druck auf die Gemeinde zunehmen, selbst auf dem Wohnungsmarkt aktiv zu werden.

Die CDU hatte am Dienstagabend in ihrer Mitgliederversammlung über das Thema „sozialer Wohnungsbau in der Gemeinde“ diskutiert. Wobei Ralf Wessel lieber von „bezahlbarem Wohnraum“ spricht, denn: „Sozialer Wohnungsbau rechnet sich einfach nicht.“ Der gesetzlich fixierte Mietpreis von 5,60 Euro sei angesichts der gestiegenen Baukosten nicht mehr zeitgemäß. Trotzdem sehe die CDU großen Handlungsbedarf, in der Gemeinde günstige Wohnungen für Alleinstehende, Kleinfamilien oder junge Leute anzubieten – 60 bis 80 Quadratmeter reichen aus“, sagt Wessel.

So groß sind auch die zwölf Wohnungen des Mehrfamilienhauses, das der Bauverein Delmenhorst im Ganderkeseer Baugebiet Köhlerwiese errichtet. Der Mietpreis werde bei 8 bis 9 Euro/m² (kalt) liegen, schätzt Wessel. Er ist Aufsichtsratsvorsitzender der Genossenschaft, die weitere derartige Projekte plant. Geschosswohnungsbau wie auf der Köhlerwiese sei eine gute Möglichkeit, die Baukosten niedrig zu halten, betont er.

Grüne sind skeptisch

Bei den kleineren Fraktionen im Rat sind die Ansichten unterschiedlich. Die Grünen fordern schon lange, dass die Gemeinde selbst auf dem Grundstücksmarkt aktiv wird. Die derzeitige Vorgehensweise, in den jeweiligen Verträgen mit den Bauträgern die Umsetzung von gefördertem Wohnungsbau auf bestimmten Grundstücken festzulegen, sieht Fraktionschef Volker Schulz-Berendt kritisch: „Die Firmen finden leicht eine Hintertür“. Die Grünen wollen nun aber abwarten, ob dieses System im Gebiet südlich der Oldenburger Straße funktioniert. Die Linke sieht ebenfalls die Gemeinde in der Pflicht, durch eigene Aktivitäten auf dem Wohnungsmarkt auf die Preise einzuwirken.

Übersicht gefordert

Die Freien Wähler, so ihr Vorsitzender Arnold Hansen, „glauben nicht, dass die Gemeinde günstiger an Grundstücke kommt als ein Investor“. Die Gemeinde könne aber auf Flächen, die ihr bereits gehören, für günstiges Wohnen sorgen. Die Freien Wähler wollen eine Liste mit entsprechenden Grundstücken beantragen.

Für die FDP steht fest, dass die Zusammenarbeit mit den Bauträgern funktioniert. Mit der Festlegung von bezahlbarem Wohnraum in den städtebaulichen Verträgen sei die Gemeinde auf einem guten Weg, meint die Fraktionsvorsitzende Marion Daniel.

Rathaus fehlt Personal

Dass entsprechende Vereinbarungen auch eingehalten werden, müssten der Bauträger oder der Investor sicherstellen, heißt es aus dem Rathaus. Die Gemeinde setzte weiter auf die Zusammenarbeit mit Entwicklungsträgern – auch weil es der Verwaltung an Personal für die Vermarktung größerer Baugebiete fehle. Ein etwas anderer Weg, so Gemeinde-Sprecher Hauke Gruhn, solle indes am Heuweg in Heide beschritten werden: Dort erwerbe und erschließe die Gemeinde selbst Grund und Boden für geförderten Wohnungsbau. „Die Form der Vermarktung ist hier aber auch noch nicht abschließend geklärt.“

Die UWG schließlich, die ebenfalls für mehr eigene Aktivitäten der Gemeinde beim Wohnungsbau eintritt, hält das Gebiet am Heuweg für diese Zwecke für ungeeignet. „Dort mangelt es an der Infrastruktur“, sagt ihr Sprecher Carsten Jesußek.