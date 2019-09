Ganderkesee An diesem Freitag feiert der Ganderkeseer Wochenmarkt seinen 40. Geburtstag. Zu den Marktbeschickern der ersten Stunde gehören der Bergedorfer Gemüsehof Bruns sowie der Eier- und Nudelwagen Kranz (KMS), früher Hühnerhof Brüntjen, aus Schierbrok. Ebenso zählt die Familie Matschinski aus Oldenburg dazu.

1979 Start am Rathaus

„1979 standen die Marktkaufleute noch direkt neben dem Alten Rathaus“, erinnert sich Helga Matschinski, deren Mann Uwe den Obst- und Gemüsestand 1983 von seinen Eltern Hildegard und Paul übernahm. Heute zieht der Wochenmarkt, der 1985 auf den Neuen Markt im Ort wechselte, wieder viele Kunden an. Das Angebot ist reich. Zwischendurch war das nicht immer so: „Wir hatten magere Zeiten“, räumt Helga Kranz ein. Damals, nachdem Famila neu gebaut hatte und die Rathausstraße nicht mehr Zentrum des Orts war, seien viele Marktkaufleute weggeblieben.

Die Sorge, abgehängt zu werden, hat sich längst gelegt. Vor allem, seitdem im letzten Jahr die Arbeiten an der Sanierung des Neuen Markts beendet wurden und die Kaufleute am Freitag, 13. Juli, vom Ausweichquartier, dem Pendlerparkplatz am Bahnhof, wieder an den angestammten Platz zurückkonnten. Rund 500 000 Euro hat die Umgestaltung dieser „neuen Mitte“ gekostet.

Klimafreundlich kaufen

Eine gute Investition zur rechten Zeit, wie sich zeigt: Immer mehr Bürgerinnen und Bürger greifen aus Sorge ums Klima zu Produkten, deren Erzeugung oder Transport die Umwelt nicht so belasten. „Was hier angeboten wird, kommt direkt vom Erzeuger aus der Nähe“, beruhigt Helga Matschinski das Umweltgewissen ihrer Kunden. Die Familie hat sogar auf einer Tafel aufgelistet, welcher Artikel von welchem Erzeuger stammt. Gut kommt auch der Verzicht auf Plastikverpackungen bei umweltbewussten Kundinnen wie Bettina Gottschalk an: „Vieles gibt es im Supermarkt nur in Folie verschweißt oder im Plastikbeutel“, moniert die Ganderkeseerin, als sie sich lose Äpfel in den mitgebrachten Einkaufskorb schütten lässt. Was nicht hineinpasst, verstaut Matschinski in Papiertüten.

Es seien zwar immer noch vor allem Stammkunden, die in Ganderkesee ihren Einkauf mit einem Plausch verbinden würden, weiß Helga Kranz. Jedoch: „Wir merken schon, dass mehr gebaut wird, der Ort wächst, auch Neubürger kommen jetzt zu uns“, sagt sie. Kranz betont, dass der Markt für sie inzwischen so wichtig sei wie der Samstagsmarkt in Delmenhorst.

Immer freitags von 13 bis 18 Uhr Uhr gehört auch Stefan Bruns vom Gemüsehof aus Bergedorf zu den mittlerweile zehn Anbietern. Sein Großvater hatte den Markt einst mit eröffnet. Dass Familie Bruns nicht mehr nur Obst und Gemüse verkauft, sondern auch Pasta, ist dem neuen Geschäftszweig zu verdanken, den sich Kirsten und Stefan Bruns nach der Übernahme des Hofs von den Eltern schufen. Mit ihrem mobilen Hühnerstall decken sie die Nachfrage nach Eiern aus Freilandhaltung. Auch die Marktstände mit Käse-, Fleisch- und Wurstspezialitäten, Oliven, Brot und Backwaren sind meist gut besucht.

Ein Blumenstand rundet seit Kurzem das Angebot ab. „Blumen sind ein ganz wichtiges ,i’-Tüpfelchen für jeden Markt, sie sorgen für zusätzlichen Lauf“, erklärt Helga Kranz. Gesetzt werden die farbenfrohen Akzente seit rund vier Wochen von Günter Dames aus Twistringen. Der Marktkaufmann verkauft neben Schnittblumen auch saisonale Gestecke, Heide, Topfpflanzen und Grabgestecke.

Zeit fürs Marktgeflüster

Was macht den Charme des Marktes aus? „Hier ist Wohlfühleinkaufen angesagt. Alles geht so locker zu, zwischendurch bleibt Zeit für das Marktgeflüster“, meint Anke Schwarting aus dem Verkaufswagen der Deichhauser Bäckerei Timmermann. Die Atmosphäre binde Kunden, weiß die erfahrene Marktkauffrau Kranz: „Wer Marktgänger ist, kommt wieder.“