Ganderkesee Ab an die Leine heißt es wieder ab 1. April: Bis zum 15. Juli müssen alle Hunde in der freien Landschaft an der Leine geführt werden.

Warum gibt es den

Leinenzwang ?

Am 1. April beginnt die allgemeine Brut-, Setz- und Aufzuchtzeit wildlebender Tiere. Streunende und wildernde Hunde können eine tödliche Gefahr insbesondere für Jungtiere werden. Dabei muss ein Hund nicht unbedingt ein Jungtier reißen, fühlt sich ein Tier bedroht, stellt es vielfach die Versorgung seines Nachwuchses ein. „Der Hund lässt das Jagen nicht“, sagt Hans Fingerhut, Vorsitzender des Naturschutzbundes (Nabu) in Ganderkesee. „Hunde wittern etwas und gehen da hinter her, das kann man einem Hund nicht abgewöhnen. Das wollen viele Leute nicht wahrhaben.“ Diese Fehleinschätzung kann Hegeringleiter Jan-Bernd Meyerholz nur bestätigen: „Viele meinen, ihr Hund macht so etwas nicht. Der läuft nur auf dem Weg.“

Was fällt unter den Begriff der „freien Landschaft“? ?

„Die freie Landschaft besteht aus den Flächen des Waldes und der übrigen freien Landschaft, auch wenn die Flächen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile liegen“, erklärt das Niedersächsische Ministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz. Bestandteile dieser Flächen sind auch die zugehörigen Wege und Gewässer. Nicht zur freien Landschaft gehören laut Ministerium

• „Straßen und Wege, soweit sie aufgrund straßengesetzlicher Regelung für den öffentlichen Verkehr bestimmt sind,

• Gebäude, Hofflächen und Gärten,

• Gartenbauflächen einschließlich Erwerbsbaumschulen und Erwerbsobstflächen sowie

• Parkanlagen, die im räumlichen Zusammenhang zu baulichen Anlagen stehen, die zum dauernden Aufenthalt von Menschen bestimmt sind.“

Wo gibt es Freilaufflächen für Hunde ?

Die gibt es laut Gemeindesprecherin Meike Saalfeld in der Gemeinde Ganderkesee nicht.

Wo gilt ganzjähriger

Leinenzwang ?

Ein ganzjähriger Leinenzwang gilt im Hasbruch, im Bürsteler Fuhrenkamp, im Stenumer Holz, in den Gebieten „Großer Mittelhoop“ und „Kleiner Mittelhoop“ sowie im Hohenbökener Moor (nördlich des Hohenbökener Sees bis zur B 212) und im Marschgebiet Sannauer Helmer/Ochsenweide. Generell gilt: Wer einen Hund führt, muss dafür sorgen, dass sein Tier nicht streunt oder wildert, teilt die Gemeinde mit.

Was passiert bei einem Verstoß ?

Ein Verstoß gegen die Leinenpflicht wird mit einer Geldstrafe geahndet. Die Höhe des Bußgeldes hänge vom jeweiligen Fall ab, sagt Meike Saalfeld. Neben dem Vergehen spiele auch das Einkommen des Hundehalters eine Rolle. Bei einem ersten Verstoß liege das Bußgeld bei etwa 100 Euro. Im Wiederholungsfall sei es höher. Aber nicht nur beim Verstoß gegen die Leinenpflicht muss ein Hundehalter mit einem Bußgeld rechnen. „Wer von seinem Hund hinterlassenen Kot nicht beseitigt, handelt ebenfalls ordnungswidrig“, betont die Gemeindesprecherin.

Halten sich die Halter an das Gesetz ?

Seit ein paar Jahren stellen die Mitglieder des Nabu-Ortsvereins Ganderkesee Ende März auf dem Schlutterberg Schilder auf, die über die Leinenpflicht aufklären. Das zeige laut Anwohnern Wirkung, berichtet Hans Fingerhut. Aber längst nicht alle würden sich daran halten. Wer ein solches Schild aufstellen möchte, bekommt das kostenlose Plakat bei Hans Fingerhut, der unter Telefon 04222/15 18 zu erreichen ist. Auch Rainer Städing, Pressesprecher der Niedersächsischen Landesforsten, sagt, dass sich der Großteil an die Leinenpflicht hält. Allerdings sei das schwierig zu kontrollieren. Den Landesforsten fehle Personal. Die Zuständigkeitsbereiche seien heute doppelt bis dreimal so groß wie in den 90er-Jahren.