Ganderkesee Wo früher eine Sparkasse war, werden künftig Kaffee und Kuchen kredenzt: Die ehemalige LzO-Filiale am Markt in Ganderkesee wird zum Café umgebaut. Das teilten Bürgermeisterin Alice Gerken und Erster Gemeinderat Rainer Lange am Mittwoch gemeinsam mit dem Investor Ludwig Logemann mit.

Logemann kauft die Immobilie für 885 000 Euro von der Gemeinde, die das Gebäude selbst erst vor eineinhalb Jahren von der Landessparkasse zu Oldenburg erworben hatte – seinerzeit für 915 000 Euro. Die Gemeinde schließe das Geschäft aber unter anderem wegen der zwischenzeitlichen Mieteinnahmen mit einer „schwarzen Null“ ab, versicherte Lange. Die bisherigen Mieter – ein Anwalts- und Notarbüro im ersten Stock und private Bewohner im Dachgeschoss – bleiben im Hause. Im ersten Obergeschoss will Ludwig Logemann noch Raum schaffen für eine Arztpraxis.

Sein Hauptaugenmerk richtet der neue Eigentümer aber auf die 290 Quadratmeter im Erdgeschoss: Hier soll ein „inhabergeführtes Café und Restaurant mit Außenbestuhlung“ einziehen. „Erste Gespräche laufen“, sagt Logemann, der bisher ein Unternehmen aus dem Bereich Edelmetall-Recycling führte und sich aus dem laufenden Geschäft zurückzieht. Der 48-jährige Ganderkeseer besitzt daneben Immobilien mit insgesamt mehr als 40 Gewerbeeinheiten, darunter auch welche aus der Gastronomie.

In den Umbau der alten LzO Filiale will er rund 600 000 Euro investieren und in etwa einem Jahr das Café eröffnen. Damit werde der Bereich am Markt und der oberen Rathausstraße deutlich belebt und aufgewertet, freut sich Bürgermeisterin Alice Gerken. Die Gemeinde hatte nach dem Erwerb des Gebäudes zunächst auf eigene Faust versucht, einen „Ankermieter“ mit Anziehungskraft für den ganzen Ortskern zu finden. Doch seien die Räume für interessierte örtliche Einzelhändler zu groß und für überregionale Ladenketten zu klein gewesen, berichtete Gerken. Mit der jetzt gefundenen Lösung sei auch die Werbegemeinschaft Gantermarkt sehr zufrieden, sagte sie.