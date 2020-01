Ganderkesee Die Schaufenster sind mit weißem Stoff verhängt, der Geschäftsraum dahinter ist leer. In den vergangenen Wochen haben Susanne und Heinz-Georg Tönnies ihr Textilgeschäft an der Bergedorfer Straße komplett ausgeräumt. Jetzt sind sie auf der Suche nach einem neuen Mieter für das rund 120 Quadratmeter große Ladenlokal.

Neuer Mieter gesucht

„Es sollte ein ruhiges Gewerbe sein und muss uns zusagen“, sagt Heinz-Georg Tönnies. Als Nachnutzung käme für das Ehepaar ein Büro ebenso in Frage wie ein seriöses Geschäft. Das könnte auch wieder ein Laden für Textilien sein: „Ein Bekleidungshaus könnten wir in Ganderkesee gut gebrauchen“, meint Heinz-Georg Tönnies. Er ist überzeugt, dass dann auch viele Kunden kommen würden, die bis vor kurzem noch in seinem Geschäft eingekauft haben. „Wir haben bis zum Ende gut verkauft“, sagt er. Die Kunden hätten bedauert, dass das Geschäft geschlossen worden sei. Insbesondere ältere Leute gehörten zum Kundenstamm des Ladens, der 73 Jahre lang in Ganderkesee bestand. Nach 41 Jahren in der Selbstständigkeit sind Susanne und Heinz-Georg Tönnies in den Ruhestand gegangen.

Auch Büros möglich

Einen Interessenten für die Ladenräume gab es im vergangenen Jahr bereits. Doch der sei kurz vor Weihnachten abgesprungen, berichtet Tönnies. Wenn sich ein passender Mieter findet, soll das frühere Geschäft nach dessen Bedürfnissen renoviert und möglicherweise auch umgebaut werden. Außerdem stehen vier Parkplätze zur Verfügung.

Die Geschäftsräume an der Bergedorfer Straße sind nicht die einzigen in Ganderkesee, die zurzeit leer stehen. An der Straße „Im Knick“ wartet eine ehemalige Bäckerei-Filiale auf eine neue Nutzung. „Demnächst Neueröffnung“ steht auf zwei Schildern, die an den Schaufensterscheiben hängen. Auch das italienische Eiscafé an der Rathausstraße steht zurzeit leer. Doch nach Angaben von Wirtschaftsförderin Christa Linnemann gibt es für beide Standorte Pläne, die allerdings noch nicht spruchreif seien.

Gastronomie und Mode

Unterdessen läuft der Umbau des früheren LzO-Gebäudes am Marktplatz, wo das Eiscafé und ein Restaurant eröffnen sollen. Und im früheren Samenhaus Melle an der Grüppenbührener Straße erledigen Handwerker den Innenausbau. Dort will das Mode-Unternehmen Horstmann mit Sitz in Lemwerder unter dem Namen „Cactus for Men“ in Kürze ein Geschäft für Herrenkleidung eröffnen (die NWZ berichtete).

Ort hat Anziehungskraft

Wegen der aktuellen Entwicklungen fällt Christa Linnemanns Einschätzung zur Lage im Ortskern positiv aus. „Ganz so viele Leerstände haben wir zurzeit nicht“, sagt die Mitarbeitern der Gemeindeverwaltung. „Aktuell hat sich die Situation zum Positiven entwickelt.“ Für einige Immobilien sei ein Nachmieter in Sicht, so dass die Leerstände gefüllt würden. Auch habe es in den vergangenen Monaten Umzüge in den Ortskern gegeben. Ganderkesee strahle Anziehungskraft für verschiedene Unternehmen aus, so die Wirtschaftsförderin: „Ich glaube, wir haben einen guten Ortskern.“

Interessierte können sich mit Anfragen für Geschäfte und andere Gewerbeimmobilien an die Wirtschaftsförderung im Rathaus wenden. Außerdem verweist Christa Linnemann auf ein Online-Formular, mit dem Anbieter und Interessenten für Gewerbeflächen Informationen an die Verwaltung übermitteln können.