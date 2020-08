Ortskern Ganderkesee: Der Herbstmarkt fällt nicht aus

Ganderkesee Mit dem Herbstmarkt soll in Corona-Zeiten ein bisschen Normalität ins Leben der Ganderkeseer zurückkehren. Für Sonntag, 20. September, plant die Werbegemeinschaft Gantermarkt einen verkaufsoffenen Sonntag. Auch Buden und ein Karussell sollen im Ortskern aufgebaut werden.

Buden und Karussell für Kinder Ein Herbstmarkt in kleinerer Form ist für Sonntag, 20. September, geplant. Die Geschäfte im Ganderkeseer Ortskern öffnen dann von 12 bis 17 Uhr. Ein Karussell und Buden mit Essen und Getränken öffnen bereits um 11 Uhr. Darüber hinaus präsentieren sich der Nabu und die Nachhilfeschule „Eazy Learning“.

Allerdings wird es kein Herbstmarkt sein, wie ihn die Ganderkeseer bisher kannten. „Statt drei Tagen gibt es nur einen Tag“, sagt Organisator Manfred Neugebauer. Für die Einzelhändler seien die verkaufsoffenen Sonntage wichtig. „Es geht um eine positive Unterstützung für den Einzelhandel und eine Normalisierung in kleinen Schritten.“

Die Rathausstraße wird für den Verkehr gesperrt. Dort soll es Stände der Einzelhändler geben, und auch die Autohäuser präsentieren ihre Fahrzeuge. Buden mit Schmalzkuchen und anderen Leckereien gibt es ebenfalls – unter anderem auf dem Friedrich-Bultmann-Platz und auf dem Markt. „Auch ein Kinderkarussell wird auf dem Markt aufgebaut“, kündigt Neugebauer an.

Das alles erfolgt unter Corona-Hygiene- und Abstandsregeln. An den Getränkebuden etwa dürfen laut Manfred Neugebauer nur Getränke in Flaschen verkauft werden. Auch müsse überall Abstand gehalten werden. Damit das niemand vergisst, hat Timo Vetter, Vorsitzender von Gantermarkt, eigens Banner entworfen. Sie sollen an den Eingängen zum Ortskern aufgehängt werden. „Bitte halte GANS viel Abstand zu anderen“, ist darauf unter anderem zu lesen. Auch auf die Maskenpflicht in den Geschäften werden die Herbstmarkt-Besucher hingewiesen.

Der Flohmarkt, der in den vergangenen Jahren zum festen Programm des Herbstmarktes gehörte, fällt aus. Es sei schwierig, dort die Abstandsregeln einzuhalten und zu überwachen, sagt Vetter.

Der verkaufsoffene Sonntag ist der erste seit Beginn der Corona-Pandemie. Das für April geplante Frühlingserwachen musste abgesagt werden. Doch Timo Vetter und Manfred Neugebauer hoffen, dass es nicht der letzte in diesem Jahr gewesen sein wird.