Ganderkesee Die Einzelhändler in der Nachbarschaft waren „not amused“, das haben sie Werner Hagstedt auch zu verstehen gegeben: Ausgerechnet in der Adventszeit, also mitten im Weihnachtsgeschäft, gingen die Bauarbeiten an seinem Mehrfamilienhaus an der Rathausstraße in die heiße Schlussphase – mit der Folge, dass Fahrzeuge verschiedener Handwerksbetriebe Parkplätze vor den Geschäften tagelang blockierten. Und auch die Versorgungsunternehmen rückten just vor Weihnachten noch an, um Leitungen und Anschlüsse zu verlegen, so dass Ganderkesees Haupteinkaufsstraße zeitweise gesperrt werden musste.

„Das hätte nicht sein müssen“, bedauert Hagstedt die Entwicklung, weist aber die Verantwortung von sich: Die Kreisverwaltung habe viel zu lange für die Genehmigung seines Bauantrags benötigt, kritisiert der Investor. Eigentlich hätte der Baustart im April sein sollen, so aber konnte er erst im Juni mit den Arbeiten beginnen und die Fertigstellung habe sich entsprechend verschoben – eben genau in die Zeit, in der die Geschäftsleute im Ortskern am meisten Kundschaft erwarteten. „Wir wollten schon Ende November fertig sein“, sagt Hagstedt. Und die Versorger hätten auch deutlich früher ihre Arbeiten erledigen können, findet er.

Neben dem Neubau des dreigeschossigen Wohnhauses mit neun Wohneinheiten zwischen 40 und 100 Quadratmetern, das in nur einem halben Jahr auf dem ehemaligen Parkplatz zwischen Rathaus- und Lindenstraße entstanden ist, hat der Ganderkeseer Unternehmer auch seine umliegenden Immobilien saniert. Das Gebäude Rathausstraße 18 bleibt ein reines Wohnhaus, in die daneben liegende frühere Fleischerei mit der Adresse Rathausstraße 20 zieht gerade das Bastelgeschäft „Tüdelkrams“ ein. Die Eröffnung ist für den 2. Januar geplant. Die Räume nebenan sind weiter an das Restaurant „Olympia“ vermietet.

Auch die drei kleinen Wohnungen im ehemaligen Pferdestall in der südwestlichen Ecke seines Grundstücks (Rathausstraße 20a) hat Hag­stedt renovieren lassen. Und die Fläche zwischen den Häusern wurde fast komplett neu gepflastert. Hier ist jetzt Platz für 47 Fahrzeug-Stellplätze – die Hagstedt längst nicht alle für seine Mieter braucht. Deshalb bietet der Eigentümer seine Parkplätze auch zum Mieten an: So könnten dort zum Beispiel die umliegenden Einzelhändler und deren Mitarbeiter ihre Autos abstellen.

So gut wie fertig ist nach Hagstedts Angaben auch der zweite Neubau auf dem ehemaligen Parkplatz. In dem zur Lindenstraße gelegenen Wohnhaus, das Grundstückseigentümerin Heidi Schütte baut, seien noch zwei Wohnungen frei. Hagstedt selbst indes hat alle neun Einheiten vermietet – ein Beleg dafür, wie hoch der Bedarf am Wohnen im Ortskern ist.