Ganderkesee Im Obst- und Gemüseregal liegen wiederverwendbare Beutel. Für Eier gibt es eine Mehrweg-Box. Und als Verpackung für Brot bieten sich waschbare Stoffbeutel an. Im „Kornkraft“-Bioladen in Ganderkesee wird bereits viel getan, um Verpackungsmüll zu vermeiden.

„Wir haben keine Plastikflaschen für Getränke“, nennt Filialleiterin Thale Wiechmann ein weiteres Beispiel. Auch Joghurt und Milch seien in Pfandgläsern und Flaschen zu bekommen. Darüber hinaus setzt der Bioladen auf originelle Ideen, damit Kunden für ihren Einkauf keine Tüten benötigen. In Kassennähe steht eine Sammelstelle für Baumwolltaschen. „Man kann welche hineintun, wenn man zu viele hat oder sich eine rausnehmen“, sagt Thale Wiechmann.

Die Kundschaft hat ohnehin meist Taschen und Körbe dabei. Doch auch Gäste, die sich ein warmes Mittagessen holen, werden ermuntert, eigenes Geschirr mitzubringen. Denn für Essen zum Mitnehmen gibt es noch keine wirkliche Alternative zur Plastik-Verpackung, auch wenn das Geschäft Suppe in Bechern und Salat in Gläsern mitgibt.

Auf Geschirr und Besteck aus Plastik zielt eine geplante EU-Verordnung ab: Zum Schutz der Weltmeere sollen die Wegwerfartikel verboten werden. Ein Problem für Restaurants wie das „Olympia“ in Ganderkesee: „Wir leben vom Außer-Haus-Geschäft“, sagt Inhaber Yakup Eker. Und dazu gehört nach seinen Angaben, dass die Speisen den Transport nach Hause gut überstehen – auf Tellern aus Plastik oder in Verpackungen aus Styropor. „Wir versuchen, es der Kundschaft recht zu machen“, sagt Eker. Eine kostengünstige Alternative zum Plastikgeschirr hat der Restaurantbetreiber noch nicht gefunden. Doch auch er hat Kunden, die ihr Essen auf mitgebrachten Tellern abholen.

Plastik-Trinkhalme sollen ebenfalls unter das EU-Verbot fallen. Eva Köster vom Lokal „Beef & Beats“ kann sich nur schwer vorstellen, ohne die bunten Trinkhalme auszukommen: „Aus einem Cocktail ist der Strohhalm nicht wegzudenken.“ Sie befürchtet, dass Trinkhalme aus Materialien wie Stroh oder Glas höhere Kosten bringen könnten. Außerdem seien die Strohhalme nur ein Teil des Umweltproblems. Und das besteht zum großen Teil aus Verpackungen: Rund 35 Kilogramm Plastikmüll warf jeder Einwohner des Landkreises Oldenburg 2017 weg.

Die Vermeidung von Verpackungsmüll steht deshalb auch in den Inkoop-Märkten in der Region auf der Agenda. „Wir sind schon lange an dem Thema dran und versuchen, unsere Verpackung umzustellen“, sagt Maurice Kaulicke, der für den Vertrieb zuständig ist. Doch es gebe immer auch Verbraucher, die Tüten aus Plastik haben wollten. „Wir müssen beides bieten.“ Auch Inkoop setzt auf Mehrweg: Der Supermarkt sei der einzige, der im Schlachter- und Käsebereich Mehrwegdosen anbiete. „Sie können die Dose wieder mitbringen und befüllen lassen.“ Auch eigene Gefäße könnten mitgebracht werden. In der Gemüseabteilung liegen Papiertüten bereit. Dass Bio-Gemüse häufig in Plastik eingepackt ist, begründet Kaulicke mit Vorgaben für eine Trennung von konventionellen und Bio-Waren.

Selbst der Discounter Lidl will den Plastikverbrauch bis 2025 um 20 Prozent reduzieren. Es würden alternative Verpackungsmittel getestet, etwa Zellulosenetze und kompostierbare Folie für Bio-Produkte, so die Pressestelle. Bei einigen Waren werde auch die Folie dünner gemacht. Aus Gründen von Transportfähigkeit und Frische hält Lidl Lebensmittelverpackungen in vielen Bereichen allerdings für unabdingbar.