Ganderkesee Der Besuch des Saunahuus am Heideweg wird ab April dieses Jahres teurer. Das beschloss am Mittwochabend der Betriebsausschuss Eigenbetrieb „Bäderbetrieb Ganderkesee“ auf seiner zweiten Sitzung. Zudem gab Bäder- und Sauna-Chef Henry Peukert einen Zwischenstand zu den Bauarbeiten am Freibad.

Seit mittlerweile drei Jahren ist die Entgeltordnung für Bäder, die auch für das Saunahuus gilt, unverändert. Mit Hinblick auf die Erhöhung des Mindestlohns für Aushilfskräfte und das steigende Lohnniveau von Fachkräften sei „eine moderate Preiserhöhung“ sowohl vertretbar als auch „aus wirtschaftlichen Gründen“ angezeigt – so die Beschlussvorlage.

Eine Einschätzung, die der Betriebsausschuss teilt. Daher werden ab dem 1. April vor allem die Einzelkarten für den Saunabesuch um 1 Euro angehoben. So ergibt sich: Tageskarte unter der Woche künftig 20 Euro (statt 19), Tageskarte am Wochenende künftig 21 Euro. Auch die Drei-Stundentarife werden entsprechend angehoben und schlagen künftig mit 18 Euro (wochentags) und 19 Euro (Wochenende) zu Buche, der Abendtarif steigt auf 14 Euro. Auch der Jugendtarif, der bis zur Vollendung des 17. Lebensjahres gilt, wird um 1 Euro angehoben.

Geändert hat sich zudem die Regelung für den freien Eintritt von Kindern: War bislang die Körpergröße entscheidend, müssen künftig alle Kinder bis zur Vollendung des sechsten Lebensjahres nichts bezahlen.

Deutlich höher kann zukünftig der „Eventzuschlag“ ausfallen: Bis zu 5 Euro können im Einzelfall bei besonderen Veranstaltungen auf den Eintrittspreis aufgeschlagen werden. Die genaue Höhe legt der Geschäftsführer fest.

Im Vergleich zu Mitbewerbern, wie der Grafttherme in Delmenhorst oder dem Olantis in Oldenburg, liegt das Saunahuus trotz Preissteigerung weiterhin im unteren Preissegment. Durch die Entgeltanpassung verspricht sich der Eigenbetrieb Mehrerlöse von rund 20 000 Euro.

Zum Zwischenstand der Bauarbeiten am Freibad: Hier liege man aufgrund einer leichten Verzögerung bei einer Teilbaugenehmigung und aufgrund der Witterungsbedingungen etwas hinter dem Zeitplan zurück. Man sei aber optimistisch, dass der Rückstand wieder aufgeholt werden könne, so Gemeindesprecher Hauke Gruhn am Donnerstag.