Ganderkesee /Prinzhöfte Im Landkreis Diepholz und in der Samtgemeinde Harpstedt ist der künftige Weg des Stroms gen Süden schon an vielen Stellen erkennbar: Auf den Freileitungsabschnitten der Höchstspannungs-Trasse Ganderkesee-St. Hülfe wurden mittlerweile für Dutzende der rund 60 Meter hohen Leitungsmasten die Fundamente angelegt und die unteren Stahlgerüste errichtet. Auf dem Gebiet der Gemeinde Ganderkesee, im sogenannten Bauabschnitt 1, ist indes von den Arbeiten für das Pilotprojekt im Zuge der Energiewende noch nichts zu sehen.

Nachdem lange von einem Baubeginn noch Ende dieses Jahres ausgegangen worden war, nennt der Netzbetreiber Tennet jetzt „Mitte 2020“ als Starttermin für den nördlichsten Teil der insgesamt 61 Kilometer langen Trasse. Vom Umspannwerk am Schlutterweg in Ganderkesee verläuft das 9,2 Kilometer lange Teilstück im Bauabschnitt 1 über zwei Erdkabel-Abschnitte (3,8 und 3,1 km) mit einer dazwischen liegenden Freileitung (1,5 km) bis zur Gemeindegrenze mit Prinzhöfte, wo die Leitung wieder aus der Erde kommt und bis kurz vor Diepholz über frei stehende Masten geführt wird. Die ersten 800 Meter der Freileitung in der Klein Henstedter Heide zählen auch noch zum Bauabschnitt 1.

Die Baugrunduntersuchungen auf Ganderkeseer Gebiet seien größtenteils abgeschlossen, teilte Tennet-Sprecher Mathias Fischer mit. Die Bauarbeiten sollen in den Erdkabelabschnitten beginnen, erst später wird die Freileitung in Angriff genommen. Die drei Kabelübertragungsanlagen (KÜA) an den Übergängen von Erdkabel und Freileitung bei Strudthafe, vor Sethe und nahe Klein Henstedt werden ab Ende 2020 errichtet. Hierfür sind laut Fischer noch nicht alle Flächen gesichert.

Nicht abschließend geklärt ist weiterhin auch die Frage der Entschädigung von Landwirten und Waldbesitzern für die Flächen, die von der Trasse berührt werden. Zwar sieht das im April verabschiedete Netzausbaubeschleunigungsgesetz 2.0 höhere Entschädigungssätze vor (25 statt 20 Prozent vom Verkehrswert) und auch der Beschleunigungszuschlag für Eigentümer, die ihre Flächen besonders zügig bereitstellen, ist jetzt deutlich lukrativer geregelt – die von den Landvolkverbänden gewünschten jährlich wiederkehrenden Zahlungen sieht aber auch das neue Gesetz nicht vor. Deshalb steht der Abschluss einer Rahmenvereinbarung zwischen Tennet und dem Landvolk noch aus.

Weil sich die Verhandlungen mit den Grundbesitzern in die Länge zogen und in einigen Fällen noch weiter ziehen werden, hat Tennet auch den anvisierten Termin für die Fertigstellung der kompletten Trasse nach hinten verschoben: Statt Ende 2021, wie bei der Planfeststellung vorgesehen, soll die Leitung nun erst im ersten Quartal 2023 in Betrieb genommen werden.

Bereits während der Bauarbeiten will Tennet das Erdkabelinformationszentrum (EKIZ) eröffnen, das der Netzbetreiber vom bisherigen Standort in Dankern (Emsland) an die Trasse Ganderkesee-St Hülfe verlegt. Es wird jedoch nicht – wie zunächst angekündigt – in der Gemeinde Ganderkesee eingerichtet, sondern kurz hinter der Gemeindegrenze in Klein Henstedt an der Straße Kehrtau.