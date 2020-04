Ruhestand In Ganderkesee: „Stets bekannt für Verlässlichkeit“

Ganderkesee Nach außen war er lange Jahre das Gesicht des Sozialamts im Ganderkeseer Rathaus, nach innen setzte Rainer Heinken sich zuletzt als Vorsitzender des Personalrates für Telearbeit und Gesundheitsmanagement ein: Nach 45 Jahren in Diensten der Gemeinde ist der Verwaltungsmitarbeiter am vergangenen Freitag von Ganderkesees Bürgermeisterin Alice Gerken in den Ruhestand verabschiedet worden.

Nach der Schule beworben

Nach seinem Schulabschluss mit der mittleren Reife hatte er sich bei einigen Firmen beworben, auch bei der Gemeinde Ganderkesee. Hier erhielt er zunächst eine Absage. Zwei Monate später meldete sich die Gemeindeverwaltung doch noch, und aus der Absage wurde eine Zusage.

Heinkens erster Arbeitstag im (alten) Ganderkeseer Rathaus, das damals noch an der Rathausstraße lag, war der 1. April 1975. Seine verkürzte Verwaltungsausbildung konnte er bereits 1977 erfolgreich abschließen. Nach dem sich anschließenden Wehrdienst bei der Bundeswehr kehrte er zur Gemeindeverwaltung zurück und war zunächst im Bauamt eingesetzt. Am 1. Oktober 1979 übernahm Heinken bereits einen Aufgabenbereich im Sozialamt, in den Folgejahren schloss er die Angestelltenlehrgänge I und II erfolgreich ab.

Rasch wurden ihm Leitungsaufgaben im Sozialamt übertragen. Viele Jahre war der heute 63-jährige Heinken auch als stellvertretender Leiter des Sozialamtes eingesetzt. Zum 1. Dezember 2000 wurde er zum Fachdienstleiter Soziale Hilfen ernannt und im Mai 2008 zusätzlich zum Personalratsvorsitzenden gewählt. Diese Stelle übte er seit 2016 aufgrund einer Freistellung ausschließlich aus.

Viel Menschenkenntnis

„Rainer Heinken hat auch bei großem Trubel immer Ruhe und Verlässlichkeit ausgestrahlt“, sagte Bürgermeisterin Alice Gerken. „Ihn zeichnet ein hohes Maß an Menschlichkeit und Menschenkenntnis aus, das hat er im Sozialbereich und als Personalratsvorsitzender bewiesen. Mit ihm verliert das Rathaus eine prägende Persönlichkeit.“