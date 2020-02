Ganderkesee Damit die Ganderkeseer baden gehen können, muss die Gemeinde tief in die Tasche greifen: Wenn die Modernisierung des Freibades für mehr als zehn Millionen Euro in diesem Sommer abgeschlossen ist, steht mit der Sanierung des Hallenbades schon die nächste Millionen-Investition bevor. Die Gemeindeverwaltung und die mit der Planung beauftragten Ingenieurbüros informierten am Donnerstagabend den Bäderbetriebsausschuss über mögliche Maßnahmen und Kosten.

Warum ist die

Sanierung erforderlich ?

Das 1970 erbaute Hallenbad am Steinacker ist in die Jahre gekommen. 2002 erhielt das Becken einen neuen Hubboden. Eine energetische Sanierung fand 2010 statt, seinerzeit wurden auch die Duschbereiche und Personalräume modernisiert. An vielen Gebäudeteilen wurden aber Verschleiß, Leckagen und Korrosion festgestellt. Auch von der Einrichtung und Aufteilung her ist das Bad nicht mehr zeitgemäß und vor allem nicht barrierefrei.

Wo sind die

größten Probleme ?

Nach Einschätzung des Architekten Detlef Stigge, der zuletzt auch das Hallenbad in Hude saniert hat, braucht die Schwimmhalle eine neue Deckenaufhängung. Die Überlaufrinne rund um das Becken war von Anfang an unterdimensioniert und muss komplett erneuert werden. Pumpen und Leitungen sowie Lüftungs- und Heizungsanlage sind größtenteils veraltet.

Was passiert im

Umkleidebereich ?

Den Umkleidebereich will der Architekt Stigge komplett umgestalten. Die engen Wechselkabinen für Einzelpersonen sollen durch großzügigere Sammelumkleiden für Damen und Herren ersetzt werden. Dazwischen ist eine barrierefreie Familienumkleide vorgesehen. Einzelumkleiden wird es aber auch noch geben. Die Zahl der Schränke wird sinken, dafür gibt es mehr Abstellfläche.

Wie teuer wird

die Sanierung ?

Detlef Stigge bezifferte die Sanierungskosten auf 2,33 Millionen Euro. Für Bau und Einrichtung setzt er 665 000 Euro an, für neue Technik 875 000 Euro, hinzu kämen 411 000 Euro an Baunebenkosten und die Mehrwertsteuer. Die Alternative wäre ein Ersatzbau: Hier würden Kosten von 6,63 Millionen Euro anfallen.

Wie steht die Politik

zu den Kosten ?

Die genannten Zahlen sorgten im Ausschuss zwar für „Schock“ (Arnold Hansen/ Freie Wähler) und „Entsetzen“ (Ralf Wessel/CDU). Alle Fraktionen erkennen aber die Notwendigkeit der Sanierung und sehen ein, dass die Gemeinde nicht mehr lange damit warten kann. Carsten Jesußek (UWG) brachte die allgemeine Einschätzung auf den Punkt: „Augen zu und durch!“

Wann könnte es losgehen ?

Bürgermeisterin Alice Gerken denkt an einen Baugebinn zum 1. April 2021. Bei einer (optimistisch geschätzten) Bauzeit von zwölf bis 14 Monaten würde so nur ein Winter ohne Hallenbadnutzung ins Land gehen. Die Schulen seien schon entsprechend informiert worden, sagte Gerken. Allerdings sei bis April 2021 die Vorbereitungszeit „relativ knapp“, gab Architekt Stigge zu bedenken.

Wie bewertet die

Politik den Zeitplan ?

„Das ist ganz schön heftig“, meinte Erika Schröter, die sich ums Schul- und Vereinsschwimmen sorgt. Auf ihre Frage, ob die Sanierung in mehrere Bauabschnitte aufzuteilen sei, antwortete Stigge: „Dann wird es noch teurer.“

Wie sieht es mit

Fördermitteln aus ?

Deshalb vor allem stand das Thema am Donnerstag auf der Tagesordnung: Am 31. März endet die Antragsfrist für Zuschüsse aus dem Sportstättensanierungsprogramm des Landes Niedersachsen. Ob es Mittel daraus gibt, ist offen. Auch das EU-Förderprogramm Leader kommt in Frage. Hans-Jürgen Hespe (FDP) schlug vor, auch beim Landkreis einen Zuschuss zu beantragen, da das Hallenbad vom Gymnasium Ganderkesee, dessen Schulträger der Kreis ist, mit genutzt wird.

Und wie geht es

jetzt weiter ?

Der Förderantrag ans Land wird gestellt und eine betontechnische Untersuchung in Auftrag gegeben. „Damit“, so Bürgermeisterin Alice Gerken, „sind wir auf dem Weg.“ Wie schnell er zum Ziel führt, ist ungewiss.